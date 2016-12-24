Экстремистами управляли из-за рубежа

Вчера Комитет национальной безопасности сообщил о завершении спецоперации, которая проводилась совместно с органами внутренних дел в нескольких регионах страны с 21 декабря. Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, все задержанные подозреваются в разжигании национальной розни и участии в деятельности запрещенной организации. В ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиоз­ные материалы, компакт-дис­ки, компьютерная техника и крупные суммы денег.

В отношении семи лидеров и активных участников ячеек­ «Ат-Такфир уаль-Хидж­ра» применена мера пресечения «содержание под стражей», с одного взята подписка о невыезде. В отношении восьми лиц избрана мера процессуаль­ного принуждения в виде обязательства о явке. 17 рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.

Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, на которых пропагандировалась радикальная идеология. При этом, как заявляют в КНБ, деятельность казах­станских ячеек управлялась из-за рубежа.