Экстремисты организовали финпирамиду в Актюбинской области. (Видео)

Фото: Polisia.kz

Приверженцы деструктивно-религиозного течения попали в поле зрения сотрудников УБОП ДП Актюбинской области, передает Kazpravda.kz.

В Актюбинской области под видом автоломбарда была создана финансовая пирамида.

Схема обмана была следующей: с клиентами заключались фиктивные договора, которые «давали возможность» вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены.

Однако на деле автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых “клиентов”.

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской задержали двоих организаторов финансовой пирамиды и других подозреваемых.

"В ходе обысков изъяты орг.техника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны", – сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.