Общество
Экстремизм и терроризм – все еще часть повестки дня – Дарига Назарбаева
Анастасия Прилепская
Несмотря на все меры, которые принимают разные страны, экстремизм и терроризм под прикрытием религии все еще являются частью повестки дня, и в этом контексте особенно ценна роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в построении мирного межконфессионального диалога.Об этом руководитель Секретариата Съезда, председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева заявила на заседании Секретариата, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Первый Съезд проходил в период, когда человечество переживало острый мировой кризис, в те годы произошел сирийский переворот, террористы действовали именем религии. Проблема экстремизма и терроризма, к сожалению, пока еще является частью повестки дня. Нет ни одной конфессии, чьи последователи не подвергались бы нападениям со стороны фанатиков и экстремистов на протяжении многих лет. Однако сейчас мы можем сказать с уверенностью, что такие акты насилия никогда не достигнут своей поставленной цели – разделения социума. Я полностью уверена, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий внес и будет вносить бесценный вклад в процесс поддержания мира во всем мире и просвещения людей в духе толерантности и взаимного уважения", – сказала Дарига Назарбаева.

Она напомнила, что уже в первой декларации участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявили о своей готовности предпринять все меры для того, чтобы предотвращать использование религиозных противоречий и разногласий как инструмента конфликтов и насилия. И сегодня они вновь подтверждают, что такие ценности, как толерантность, правда, справедливость и любовь, являющиеся основой любой религии, необходимо продвигать во имя предотвращения конфликта цивилизаций и культур.

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