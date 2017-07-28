​Экстремизму вопреки

Об этом на встрече с послом Рес­публики Сингапур в Казах­стане Зулкифли бин Бахарудином сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. Сторонами также было отмечено, что между Казахстаном и Сингапуром уже сложились крепкие партнерские связи и определены основные направления развития сотрудничества в инновационной, экономической и гуманитарной сферах.

Об основных направлениях государственной политики в сфере религии и гражданского общества, а также о государственной молодежной политике в Казахстане проинформировал дипломата Нурлан Ермекбаев. Министр отметил, что приоритетом в работе госоргана являет­ся формирование казахстанской модели взаимодействия государства и религии. То есть построение светского общества межконфессионального согласия с соблюдением прав граждан. В связи с этим большое внимание уделяется системному совершенствованию законодательства в сфере религии.

Участники встречи обменялись актуальной информацией о мерах профилактики распространения деструктивных религиозных течений, а также о взаимодействии государства с организациями граж­данского сектора. Собеседники подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром по противодействию религиозному радикализму и экстремизму, сообщает пресс-служба ведомства.