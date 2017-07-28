Свежий выпуск
​Экстремизму вопреки
Кадиша Ныгмет

Об этом на встрече с послом Рес­публики Сингапур в Казах­стане Зулкифли бин Бахарудином сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. Сторонами также было отмечено, что между Казахстаном и Сингапуром уже сложились крепкие партнерские связи и определены основные направления развития сотрудничества в инновационной, экономической и гуманитарной сферах.

Об основных направлениях государственной политики в сфере религии и гражданского общества, а также о государственной молодежной политике в Казахстане проинформировал дипломата Нурлан Ермекбаев. Министр отметил, что приоритетом в работе госоргана являет­ся формирование казахстанской модели взаимодействия государства и религии. То есть построение светского общества межконфессионального согласия с соблюдением прав граждан. В связи с этим большое внимание уделяется системному совершенствованию законодательства в сфере религии.

Участники встречи обменялись актуальной информацией о мерах профилактики распространения деструктивных религиозных течений, а также о взаимодействии государства с организациями граж­данского сектора. Собеседники подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром по противодействию религиозному радикализму и экстремизму, сообщает пресс-служба ведомства.

Популярное

Все
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
В казахстанский прокат вот-вот выйдет картина Эли Гильман "Подсолнух"
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
К планете – бережно и с любовью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 апреля
Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
Чиновникам поручили находиться на дороге "Атырау - Астрахань" до завершения ее реконструкции
Прославил Казахстан в Египте
​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау
Цифровизация в действии
Северная Одиссея кандасов
Где кулич и тесто, там и наше место
И форма, и питание требуют внимания
Экспонаты – о времени
Пора любви
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
ОСИлим ли?
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Радость творчества
Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021