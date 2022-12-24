Экстренные меры: на борьбу с птичьим гриппом в Мангистау направлены вакцины

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Случаи падежа лебедей зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Комитета ветеринарного контроля и надзора.

Пробы материалов отобранные у павших лебедей дали положительный результат на птичий грипп. В связи с чем Минсельхоз принял ряд экстренных мер.

"Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда", - сообщает ведомство.

В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местные исполнительные органы проводят разъяснительную работу среди населения, ветеринарных врачей, охотников, егерей и других заинтересованных лиц.

Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.

На сегодня эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная.

Отметим, за 12 месяцев вакцинировано 14 764 980 голов (99% от годового плана). Среди домашних птиц признаков болезни не наблюдается.