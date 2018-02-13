Статьи Экзамен для акимов 13 февраля 2018 г. 10:56 Валерий Мерцалов Отчет – дело тонкое. Ведь вопросы, поднимаемые на встречах с акимами, не всегда входят в рамки компетенции местных властей.Для примера можно припомнить детали встречи акима Тимирязевского района Ербола Сагдиева с жителями села Дружба, и наверняка немало его коллег узнают в описанной ситуации себя. Вот Татьяна Криворучик поднимает архиважный не только для дружбинцев, но и для многих сел вопрос взаимоотношений владельцев земельных паев и практически распоряжающимся ими агроформированием: почти за 15 лет люди так и не смогли выяснить, сколько же должен платить им арендатор. Маловато дает, считают они, но почему – не знают. Меж тем арендатор часть земель перевел из сельхозугодий в пашню, все это, утверждает женщина, оформлено документально, но истинных владельцев проинформировать о чем-либо никто не удосужился. Вопрос, кстати, поднимается не первый год. И будет подниматься, пока в массовом сознании исполнительная власть будет представляться всесильной структурой, которой достаточно волшебной палочкой взмахнуть для наступления эры всеобщего довольства. Но напрямую вмешиваться в дела предпринимателей она не может. Однако все сочли бы, как это сейчас называется, неполиткорректным, рубани глава района прямо: не мое, мол, это дело, а общественные организации на что? Хотя так и следует понимать прозвучавший обтекаемый ответ: «Вы соберитесь. Есть у нас земельщики. Нужно собрать все доказательные факты. Я не думаю, что они настолько будут экономить». Будут! Иначе недоразумение не затянулось бы на долгие годы, превратившись в систему. Как и проблема низкой заработной платы, за которую акимов постоянно «бьют», хотя никаких рычагов, кроме уговоров, они не имеют, – в конечном счете все сводится к наличию или отсутствию совести и гражданской ответственности у работодателя. В обоих, а также в ряде сходных случаев твердой рукой, способной расставить стороны по местам, призваны стать профсоюзные организации – но их в СКО мало. Нужны лидеры на местных уровнях, но их поиск тоже кто-то должен инициировать. И почему для этого надо дожидаться отчетов, и почему это должен быть акимат, а не областная профструктура.Вызывает недоумение и такая ситуация. Уважаемый в обществе Магауия Зикирин рассказал, как возил подавившегося за едой молодого человека сначала в Тимирязево, потом в другой райцентр – Сергеевку, откуда задыхающегося парня перенаправили в Петропавловск, – а все оттого, что «дома» сначала никого из специалистов найти не могли, потом в больнице не оказалось какого надо шланга. И снова, почему разговор об этом всплывает во время отчета акима района? И почему только после этого главврач райбольницы обещает во всем разобраться и наказать виновных. На этом фоне как-то блекнет сообщение о том, что в прошлом году на укрепление материально-технической базы медучреждений в Тимирязевском районе потратили 30 млн тенге. Обидно, но на фоне многомиллионных вложений отсутствие в нужный момент грошового шланга может бросить тень на работу многих добросовестных сотрудников. И таких сопоставлений масса. Вот, например, к концу минувшего года областной маслихат рассмотрел вопрос водоснабжения населенных пунктов в ракурсе, до сих пор не применявшемся: за время, в течение которого население стараются обеспечить чистой питьевой водой, можно было опоясать трубами весь земной шар, в программу вложены громадные миллиарды, а делу конца-края не видно. Тема сама по себе сложная, требующая отдельного разговора, так что в данном случае ограничимся 2 фактами, дающими пищу для размышления. Более 263 млн тенге было потрачено на восстановление водоснабжения села Асаново в Кызылжарском районе. К большим суммам, легко извлекаемым из бюджета, североказахстанцы уже привыкли, но начавшиеся еще в 2013 году работы, не исключено, длились бы и до сих пор, не вмешайся неправительственная организация с символичным названием The Last Hope – «Последняя надежда». Ноябрьский приезд ее представителей для антикоррупционной пропаганды асановцы восприняли как шанс высказаться о наболевшем – и жалобы на затяжку хлынули таким потоком, что общественному объединению пришлось возвращаться для организации схода с участием заместителя акима района и водоснабжающей организации. Если вы ожидали от них покаяния, то глубоко ошиблись: оба заняли наступательную позицию. Местные разводящие сети построили, как и планировалось. Думали, этого достаточно, но тут выяснилось, что километров 5 магистрального водопровода до села никуда не годны (формулировка: трубы сами «постарели», а не кто-то прозевал проверить их состояние). Зато потом и ПСД составили сверх сроков, и трудились не покладая рук… Не осведомленная аудитория точно проголосовала бы за раздачу им медалей. Вскоре после схода вода в село поступила, правда, только в те дома, владельцы которых оплатили подвод к их жилищам, уличные же колонки изначально не предусматривались, чтоб население не увиливало от оплаты. Факт второй. Когда в Дружбе первоцелинница Вера Шалашникова сказала, что воду ее земляки могут набрать только на окраине села и лишь в течение часа до и часа после обеда, Ербол Сагдиев ответил, что намерен решить проблему, причем сразу для 18 населенных пунктов. Подсчитано, сообщил он, что для того требуется порядка 59 млн тенге, что посильно для районного бюджета: «Эти деньги у нас есть. Мы не надеемся ни на республику, ни на область. Только на себя». В частности, для Дружбы требуется 4 млн тенге. Цифра верная: аким сельского округа Кайрат Иманжанов уже проверил все разводящие сети, с учетом их состояния решено провести восстановление методом санации (труба в трубу), потом запустить 13 водоразборных колонок. Условия, конечно, в каждом районе и селе разные, одинаковыми суммами не обойдешься, но как чувствительна разница в отношении к спущенным сверху и из собственного бюджета деньгам.Кстати, что касается надежды прежде всего на себя, Тайыншинский район традиционно считается одним из (если не самых) крепких в СКО, и здесь сейчас осуществляется ряд крупных проектов. Однако когда настала пора подводить итоги, было признано, что глава района не смог выполнить поставленные задачи, достичь заданных социально-экономических показателей и был вынужден подать в отставку. Новый аким появился и в Кызылжарском районе. Им стал Жанат Садвокасов, который возглавлял управление индустриально-инновационного развития области. Теперь управленческий опыт ему особенно пригодится, поскольку именно на Кызылжарский район приходится создание индустриальной зоны, где будет реализовано несколько проектов с привлечением китайских и российских инвесторов. Сегодня вплотную рассматриваются 2 из них: строительство авиационного завода и индустриальной зоны Tielin. Плюс множество других задач, с которыми новый руководитель уже столкнулся, включившись в отчетную кампанию, ставшую, как уже говорилось, экзаменом для многих.