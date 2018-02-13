​Экзамен для акимов

Отчет – дело тонкое. Ведь воп­росы, поднимаемые на встречах с акимами, не всегда входят в рамки компетенции местных властей.

Для примера можно припомнить детали встречи акима Тимирязевского района Ербола Саг­диева с жителями села Дружба, и наверняка немало его коллег узнают в описанной ситуации себя. Вот Татьяна Криворучик поднимает архиважный не только для дружбинцев, но и для многих сел вопрос взаимоотношений владельцев земельных паев и практически распоряжающимся ими агроформированием: почти за 15 лет люди так и не смогли выяснить, сколько же должен платить им арендатор. Маловато дает, считают они, но почему – не знают. Меж тем арендатор часть земель перевел из сельхозугодий в пашню, все это, утверждает женщина, оформлено документально, но истинных владельцев проинформировать о чем-либо никто не удосужился. Вопрос, кстати, поднимается не первый год. И будет подниматься, пока в массовом сознании исполнительная власть будет представляться всесильной структурой, которой достаточно волшебной палочкой взмахнуть для наступления эры всеобщего довольства. Но напрямую вмешиваться в дела предпринимателей она не может. Однако все сочли бы, как это сейчас называется, неполиткорректным, рубани глава района прямо: не мое, мол, это дело, а общественные организации на что? Хотя так и следует понимать прозвучавший обтекае­мый ответ: «Вы соберитесь. Есть у нас земельщики. Нужно собрать все доказательные факты. Я не думаю, что они настолько будут экономить».

Будут! Иначе недоразумение не затянулось бы на долгие годы, превратившись в систему. Как и проблема низкой заработной платы, за которую акимов постоянно «бьют», хотя никаких рычагов, кроме уговоров, они не имеют, – в конечном счете все сводится к наличию или отсутствию совести и гражданской ответственности у работодателя. В обоих, а также в ряде сходных случаев твердой рукой, способной расставить стороны по местам, призваны стать профсоюзные организации – но их в СКО мало. Нужны лидеры на местных уровнях, но их поиск тоже кто-то должен инициировать. И почему для этого надо дожидаться отчетов, и почему это должен быть акимат, а не областная профструктура.

Вызывает недоумение и такая ситуация. Уважаемый в обществе Магауия Зикирин рассказал, как возил подавившегося за едой молодого человека сначала в Тимирязево, потом в другой райцентр – Сергеевку, откуда задыхающегося парня перенаправили в Петропавловск, – а все оттого, что «дома» сначала никого из специалистов найти не могли, потом в больнице не оказалось какого надо шланга. И снова, почему разговор об этом всплывает во время отчета акима района? И почему только после этого главврач райбольницы обещает во всем разобраться и наказать виновных.

На этом фоне как-то блекнет сообщение о том, что в прошлом году на укрепление материально-технической базы медучреж­дений в Тимирязевском районе потратили 30 млн тенге. Обидно, но на фоне многомиллионных вложений отсутствие в нужный момент грошового шланга может бросить тень на работу многих добросовестных сотрудников.

И таких сопоставлений масса. Вот, например, к концу минувшего года областной маслихат рассмотрел вопрос водоснабжения населенных пунктов в ракурсе, до сих пор не применявшемся: за время, в течение которого население стараются обеспечить чис­той питьевой водой, можно было опоясать трубами весь земной шар, в программу вложены громадные миллиарды, а делу конца-края не видно. Тема сама по себе сложная, требующая отдельного разговора, так что в данном случае ограничимся 2 фактами, дающими пищу для размышления. Более 263 млн тенге было потрачено на восстановление водоснабжения села Асаново в Кызылжарском районе. К большим суммам, легко извлекаемым из бюджета, североказахстанцы уже привыкли, но начавшиеся еще в 2013 году работы, не исключено, длились бы и до сих пор, не вмешайся неправительственная организация с символичным названием The Last Hope – «Пос­ледняя надежда». Ноябрьский приезд ее представителей для антикоррупционной пропаганды асановцы восприняли как шанс высказаться о наболевшем – и жалобы на затяжку хлынули таким потоком, что общественному объединению пришлось возвращаться для организации схода с участием заместителя акима района и водоснабжающей организации.

Если вы ожидали от них покая­ния, то глубоко ошиблись: оба заняли наступательную позицию. Местные разводящие сети построили, как и планировалось. Думали, этого достаточно, но тут выяснилось, что километров 5 магистрального водопровода до села никуда не годны (формулировка: трубы сами «постарели», а не кто-то прозевал проверить их состояние). Зато потом и ПСД составили сверх сроков, и трудились не пок­ладая рук… Не осведомленная аудитория точно проголосовала бы за раздачу им медалей. Вскоре после схода вода в село поступила, правда, только в те дома, владельцы которых оплатили подвод к их жилищам, уличные же колонки изначально не пре­дусматривались, чтоб население не увиливало от оплаты.

Факт второй. Когда в Дружбе первоцелинница Вера Шалашникова сказала, что воду ее земляки могут набрать только на окраине села и лишь в течение часа до и часа после обеда, Ербол Сагдиев ответил, что намерен решить проблему, причем сразу для 18 населенных пунк­тов. Подсчитано, сообщил он, что для того требуется порядка 59 млн тенге, что посильно для районного бюджета: «Эти деньги у нас есть. Мы не надеемся ни на респуб­лику, ни на область. Только на себя». В частности, для Дружбы требуется 4 млн тенге. Цифра верная: аким сельского округа Кайрат Иманжанов уже проверил все разводящие сети, с учетом их состояния решено провести восстановление методом санации (труба в трубу), потом запустить 13 водоразборных колонок. Условия, конечно, в каждом районе и селе разные, одинаковыми суммами не обойдешься, но как чувствительна разница в отношении к спущенным сверху и из собственного бюджета деньгам.

Кстати, что касается надежды прежде всего на себя, Тайыншинский район традиционно считается одним из (если не самых) крепких в СКО, и здесь сейчас осуществляется ряд крупных проектов. Однако когда настала пора подводить итоги, было приз­нано, что глава района не смог выполнить поставленные задачи, достичь заданных социально-экономических показателей и был вынужден подать в отс­тавку. Новый аким появился и в Кызылжарском районе. Им стал Жанат Садвокасов, который возглавлял управление индустриально-инновационного развития области. Теперь управленческий опыт ему особенно пригодится, поскольку именно на Кызылжарский район приходится создание индустриальной зоны, где будет реализовано несколько проектов с привлечением китайских и российских инвесторов. Сегодня вплотную рассматриваются 2 из них: строительство авиационного завода и индустриальной зоны Tielin. Плюс множество других задач, с которыми новый руководитель уже столкнулся, включившись в отчетную кампанию, ставшую, как уже говорилось, экзаменом для многих.