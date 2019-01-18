Экзамен для «Кайрата» и сборной

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Виталий Александров

Жеребьевка полуфинальной стадии этого турнира пройдет 1 февраля 2019 года во Дворце спорта им. Балуана Шолака во время товарищеского матча между сборными Казахстана и Хорватии. Как сообщил afckairat.kz, в перерыве игры представители УЕФА и организаторы «финала четырех» сформируют пары 1/2 финала. А 2 февраля сборные РК и Хорватии сыграют еще и второй матч.

К слову говоря, именно в это время (с 29 января по 3 февраля) национальная команда Казах­стана будет проводить в Алматы учебно-тренировочные сборы. Главный тренер сборной Казахстана – бразильский специалист Паулу Рикардо Фигейра Сильва (Кака) планирует привлечь к УТС и товарищеским матчам в основном испытанных, но и несколько молодых игроков. Большая надежда и на то, что в команду вернутся травмированные в прошлом году и теперь обретающие былую спортивную форму виртуозный защитник Дуглас и таранный нападающий Тайнан.

В составе сборной Казахстана к товарищеским матчам будут готовиться вратари Игита («Кайрат») и Салауат Байралиев («Актобе»), полевые игроки Динмухамбет Сулейменов, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Дуглас, Серик Жаманкулов, Тайнан (все – «Кайрат»), Альберт Акбаликов, Нурбек Карагулов, Кайрат Иманалин (все – «Актобе»), Азат Валиуллин («Аят», Рудный), Нурсултан Пиялы («Жетысу», Талдыкорган). Судя по всему, на них Кака будет рассчитывать и в матчах отборочного цикла чемпионата мира по футзалу. Этот турнир для нашей команды пройдет в Румынии в октябре 2019 года. Всего в квалификации примут участие 48 команд, которым предстоит разыграть 6 путевок от Европы. В порядке очередности состоятся предварительный, основной и элитный раунды. В группе № 5 основного раунда помимо сборных Румынии и Казахстана выступят еще две команды из числа победителей предварительного раунда (там соревнования будут проходить уже в ближайшие недели). Ну а сам чемпионат мира состоится в 2020 году в Литве.

Из международных футзальных новостей интерес для казахстанцев представляет и такая. Как сообщает все тот же сайт мини-футбольного клуба «Кайрат», профессиональная футзальная лига Испании (LNFS) провела опрос относительно лучшего гола, забитого в зарубежных чемпионатах. По итогам голосования первое место занял гол кайратовца Эдсона Гомеса, который он забил в матче с «Аятом» в декабре 2018 года.

Тем временем в чемпионате Казахстана по футзалу сыграны матчи 11–12 туров. Никаких неожиданностей они не принес­ли: «Актобе» – «Прогресс» (Караганда) – 5:2, 11:1, «Окжетпес» (Кокшетау) – «Аят» – 4:8, 2:6. ­Команды провели не одинаковое количество матчей, и потому в турнирной таблице пока некоторая неразбериха. К примеру, идущий на третьем месте «Кайрат» не потерял пока ни одного очка, но сыграл всего 8 матчей в то время, как его основные соперники – по 10–12 встреч. Впереди «Жетысу» – 28 очков, «Аят» – 27, «Кайрат» – 24 и «Актобе» – 20. Эти команды, как и в предыдущем чемпионате, поведут борьбу за три комплекта медалей, а еще четырем коллективам волноваться не о чем.

В споре лучших бомбардиров лидирует бразильский нападающий из «Жетысу» Флоренсо Эвертон да Сильва, забивший 26 мячей. Вторым с большим отставанием (14 голов) идет Алексей Лопатюк из «Аята». Матчи 13–14 туров будут сыграны 19–20 января.

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