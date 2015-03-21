Экзамен на институционализацию

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Благодаря последовательному курсу, направленному на повышение качества жизни населения, и многовекторной внешней политике Казахстан на мировой арене воспринимается как государство, реализующее уникальную модель развития на основе межэтнического и межконфессионального согласия. Теперь мы должны сконцентрироваться на новых институциональных инициативах. Они воспринимаются как цельный, внутренне согласованный, логичный, связанный с идеей "Мәңгілік Ел", комп­лекс­ный план действий, в котором предусмотрен весь спектр экономических, политических, социальных и правовых задач по нестандартному и сильному ответу на глобальные вызовы нашей государственности. Реа­лизация этих масштабных реформ, безусловно, потребует полной самоотдачи от каждого казахстанца, твердой воли и опытного руководства.

Ставятся новые задачи по дальнейшему формированию основ правового государства и гражданского общества. В частности, это верховенство права и закона, создание профессио­нального государственного аппарата, его прозрачность, меритократия, независимость государственной службы от политического уровня. В этом контексте необходимо отметить, что под контроль общественнос­ти должны быть поставлены все без исключения государственные и в первую очередь исполнительно-распорядительные структуры. При этом нельзя не учитывать тот факт, что общественный контроль обычно оказывается малоэффективным. В связи с этим целесообразно всячески развивать систему самоконтроля власти. Здесь первостепенное значение приобретает соответствующая деятельность Парламента.

Одной из задач ставится внедрение принципов меритократии не только для государственного аппарата, но и для всего государственного сектора, включая суды, правоохранительные органы. Эти принципы могут рассмат­риваться в наших условиях как новые демократические процедуры, формы и методы.

Здесь имеет смысл обратиться к мировому конституционно-правовому опыту.

Необходимо создать разветвленную, многоуровневую, хорошо сбалансированную, действенную систему мер, нацеленную на обеспечение деятельного участия в государственном управлении наиболее достойных представителей нации. Речь идет о том, чтобы люди, благодаря своим талантам и трудолюбию достигшие значительных высот в той или иной области общественной жизнедеятельности, те, кто по общему признанию составляют цвет нации, активно участвовали во власти.

Инициация процесса формирования развитого гражданского общества как государственными, так и общественными организациями "обрекает" их на совместную деятельность. И те, и другие должны прилагать энергичные усилия, способствующие их единению в деле создания гражданского общества. Без действительно партнерских отношений между государством и обществом не может быть ни сильного государства, ни процветающего благополучного общества: здесь нужен диалог на равных. Сегодня нам нельзя упустить исторический шанс нынешнего этапа развития страны, когда и власть, и общество все более осознают необходимость повышения уровня взаимного доверия и взаимодействия в цивилизованном развитии страны.

Опыт развития государственности в Казахстане, нацеленность всего общества на стабильность и развитие не вызывают сомнения, что путь к новому качеству казахстанский народ пройдет достойно.

Еркинбек НУРТАЗИН, к. ю. н., заведующий кафедрой Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова

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