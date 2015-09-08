Экзамен на зрелость бизнеса

Основным видом деятельности нашей компании является производство более 60 видов мороженого. Мы успешно удерживаем свои лидерские позиции по производству этого продукта в Казахстане. Его экспорт пока небольшой, он составляет 4%. Товар направляется в Кыргызстан и Россию. Сырье закупается у фермеров Алматинской и Жамбылской областей в начале сезона, цену на свою продукцию мы не меняли. В 2005 году был запущен цех по розливу асептического молока в литровой упаковке, а также линия по производству порционного концентрированного молока. С 2009 года мы наладили выпуск полуфабрикатов. Наша компания, являясь частью огромного рынка, также испытала на себе все эти проблемы, особенно в северных областях страны. В данных условиях таргетирование курса тенге было необходимым шагом Правительства страны и Национального банка РК – в целях поддержки отечественных производителей и повышения их конкурентоспособности. Безусловно, эта мера позволила повысить нашу конкурентоспособность на внешних рынках. Еще один немаловажный плюс состоит в том, что в условиях кризиса каждая компания пересматривает свои бизнес-план и стратегию. И от того, насколько правильно они будут скорректированы, зависит успешное развитие. Мы смогли преодолеть негативные тенденции кризиса 2008–2009 годов, который позволил приобрести опыт. Поэтому для всех компаний это шанс правильно воспользоваться экзаменом на зрелость. Не менее важно, что в этих условиях каждой компании надо умело и грамотно использовать меры государственной поддержки, которые предоставляются предприятиям обрабатывающего сектора. Надеюсь, что отечественный бизнес выйдет из нынешней ситуации более окрепшим и гибким.