Свежий выпуск Экзамен на зрелость бизнеса Владимир ПАК, генеральный директор ТОО «Шин-Лайн»

Основным видом деятельности нашей компании является производство более 60 видов мороженого. Мы успешно удерживаем свои лидерские позиции по производству этого продукта в Казахстане. Его экспорт пока небольшой, он составляет 4%. Товар направляется в Кыргызстан и Россию. Сырье закупается у фермеров Алматинской и Жамбылской областей в начале сезона, цену на свою продукцию мы не меняли.

В 2005 году был запущен цех по розливу асептического молока в литровой упаковке, а также линия по производству порционного концентрированного молока. С 2009 года мы наладили выпуск полуфабрикатов. Наша компания, являясь частью огромного рынка, также испытала на себе все эти проблемы, особенно в северных областях страны. В данных условиях таргетирование курса тенге было необходимым шагом Правительства страны и Национального банка РК – в целях поддержки отечественных производителей и повышения их конкурентоспособности. Безусловно, эта мера позволила повысить нашу конкурентоспособность на внешних рынках. Еще один немаловажный плюс состоит в том, что в условиях кризиса каждая компания пересматривает свои бизнес-план и стратегию. И от того, насколько правильно они будут скорректированы, зависит успешное развитие. Мы смогли преодолеть негативные тенденции кризиса 2008–2009 годов, который позволил приоб­рести опыт. Поэтому для всех компаний это шанс правильно воспользоваться экзаменом на зрелость. Не менее важно, что в этих условиях каждой компании надо умело и грамотно использовать меры государственной поддержки, которые предоставляются предприятиям обрабатывающего сектора. Надеюсь, что отечественный бизнес выйдет из нынешней ситуации более окрепшим и гибким.