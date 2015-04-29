Свежий выпуск Экзамен на зрелость Вилен МОЛОТОВ-ЛУЧАНСКИЙ, член АНК, председатель Карагандинского центра еврейской культуры

Наша молодая страна с ее историей, славной и трагичной, с ее уникальной культурой, со­единившей в полноводную реку европейские и азиатские истоки, устремлена в будущее. Мы строим его здесь и сейчас. Цели, объявленные до 2050 года, теперь не кажутся нам далекими. Мы, граждане Казахстана, демонстрируем миру миролюбие и созидательную силу и предлагаем альтернативу междоусобным планетарным конфликтам – нашу модель толерантности. Люди труда объединяются сегодня вокруг Лидера страны, поэтому наш выбор однозначен. И он делает нам честь. Значит сложнейший экзамен на зрелость сдан. Но впереди их – множество. Я уверен, что мы все одолеем, построим. Вместе с нашим Лидером, вместе со страной!



