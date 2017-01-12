​Экзаменует зима

На устранение последствий нештатной ситуа­ции были направлены аварийные бригады на 25 единицах спецтехники в составе более сотни человек. Им пришлось буквально вручную сбивать лед с проводов и изоляторов, толща которого на некоторых участках достигала 15 см. Позаботились службы экстренного реагирования и о доставке в районы автономных дизельных электростанций, снизивших остроту проблемы отсутствия электроснабжения.

По сведениям управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, подача электроснабжения по линиям электропередачи Л-107 и Л-109, питающим соответственно Казалинский и Аральский районы, была оперативно восстановлена, в том числе в поселке Айтеке-би и городе Аральске. Еще ряд крупных населенных пунктов должны получить благо цивилизации 11 января. На полное же устранение последствий ЧС в связи с отдаленностью поселков и сложностями добраться до них в зимних условиях, особенно в Аральском районе, энергетикам потребуется несколько дней.