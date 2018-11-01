Свежий выпуск
​Экзотика Шардары
Любовь Доброта, Туркестанская область

На воде вдоль береговой линии – полный штиль и привычная идиллия: парусники и байдарки покачиваются на легких волнах под лучами припекающего солнца. Их черед еще не настал – спортсмены только готовятся к парусным гонкам и состязаниям по академической гребле. А вот на суше уже кипят страсти.

Порядка тысячи зрителей собрались на территории зоны отдыха, чтобы посмотреть композиционное шоу Rock racing с внедорожниками. Крутые виражи на песке выписывали и участники мотокросса. Мотобайкеры демонстрацией трюков на пляже завершили классический мотокросс, прошедший по маршруту Туркестан – Отырар – Шардара.

Изрядно поволноваться гос­тей фес­тиваля заставили также соревнования гиревиков и армрестлеров, удивлявших ловкостью и сноровкой. Все желающие могли помериться силой в перетягивании каната и қошқар көтеру, посоревноваться в рыбной ловле, принять участие в турнире по пляжному волейболу и футболу.

А когда на пляжный песок ступили нарядные верблюды, готовые к забегу, эмоции буквально зашкалили. Гонка на верблюдах стала изюминкой международного фестиваля Safari Shardara. В состязании приняли участие 15 наездников. После его завершения «горбатых» тут же разобрали для фотосессий.

Еще одним зрелищным шоу стало выступление беркутчи на верблюдах. Этническая казашка из Монголии Айшолпан Нургайыпкызы, известная как девочка-беркутчи, делясь впечатлениями, отметила, что надо продолжать проводить Safari Shardara, возвращающий к исконным занятиям предков, на постоян­ной основе. Айшолпан рассказала, что 7 поколений ее дедов занимались обучением ловчих птиц, а сама она приобщилась к этому ремеслу с 8 лет, а в 10 лет уже ездила с отцом на охоту.

Международный фестиваль Safari Shardara задуман для популяризации отдыха на Шардаре, которая обладает огромным потенциалом для развития внутреннего туризма региона. 

Популярное

Все
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Уголек дорожает
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
В тесноте и в обиде
Парламент должен нести ответственность за законы
Трудный путь к рынку
«Хвост» пандемии
Притяжение Дельбегетея
За сайгака ответят
Сократить нельзя оставить
Спас от огня флаг и герб
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Курица или рыба?
С иголочки!
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Спас от огня флаг и герб
Свежий выпуск
С иголочки!
Свежий выпуск
Спортчеллендж для мегаполиса
Свежий выпуск
«Бронзовый» почин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]