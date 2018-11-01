​Экзотика Шардары

На воде вдоль береговой линии – полный штиль и привычная идиллия: парусники и байдарки покачиваются на легких волнах под лучами припекающего солнца. Их черед еще не настал – спортсмены только готовятся к парусным гонкам и состязаниям по академической гребле. А вот на суше уже кипят страсти.

Порядка тысячи зрителей собрались на территории зоны отдыха, чтобы посмотреть композиционное шоу Rock racing с внедорожниками. Крутые виражи на песке выписывали и участники мотокросса. Мотобайкеры демонстрацией трюков на пляже завершили классический мотокросс, прошедший по маршруту Туркестан – Отырар – Шардара.

Изрядно поволноваться гос­тей фес­тиваля заставили также соревнования гиревиков и армрестлеров, удивлявших ловкостью и сноровкой. Все желающие могли помериться силой в перетягивании каната и қошқар көтеру, посоревноваться в рыбной ловле, принять участие в турнире по пляжному волейболу и футболу.

А когда на пляжный песок ступили нарядные верблюды, готовые к забегу, эмоции буквально зашкалили. Гонка на верблюдах стала изюминкой международного фестиваля Safari Shardara. В состязании приняли участие 15 наездников. После его завершения «горбатых» тут же разобрали для фотосессий.

Еще одним зрелищным шоу стало выступление беркутчи на верблюдах. Этническая казашка из Монголии Айшолпан Нургайыпкызы, известная как девочка-беркутчи, делясь впечатлениями, отметила, что надо продолжать проводить Safari Shardara, возвращающий к исконным занятиям предков, на постоян­ной основе. Айшолпан рассказала, что 7 поколений ее дедов занимались обучением ловчих птиц, а сама она приобщилась к этому ремеслу с 8 лет, а в 10 лет уже ездила с отцом на охоту.

Международный фестиваль Safari Shardara задуман для популяризации отдыха на Шардаре, которая обладает огромным потенциалом для развития внутреннего туризма региона.