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​«Ел жүрегі – Астана!»
Любовь Доброта, Шымкент

Лучшие патриотические песни, написанные казахстанскими композиторами, прозвучали на сцене Областной филармонии им. Ш. Калдаякова, где выступили 6 команд из разных областей республики. Песенно-музыкальное состязание проходило по трем номинациям: «Детский вокал (эстрадный)», «Пение с оркестром народных инструментов» и «Вокально-инструментальный ансамбль».

Чувствовалось, что все солисты и коллективы ответственно готовились к выступлению. По итогам конкурса в номинации «Детский вокал» первое место завоевала Айлуна Дагилова, представлявшая ДВД Жамбылской области. Второго места удостоена Дария Сапарова, выступавшая в команде ДВД на транспорте. Почетное третье место досталось участнику ДВД Кызылординской области Максату Маратову. И зрители, и жюри отметили хорошие детские голоса, удачно подобранный репертуар, объединивший композиции о Казахстане, Астане, любви к родине.

В номинации «Пение с оркестром народных инструментов» первое место у оркестра ДВД Кызылординской области, второе – у ДВД города Алматы и третье – у ДВД на транспорте. В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» лучшим признан коллектив ДВД Алматы. В тройку лучших вошли также ансамбли ДВД Жамбылской и Кызылординской областей.

Все победители награждены дипломами, ценными подарками и, конечно, бурными аплодисментами зрителей, получивших огромное наслаждение от концерта.

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