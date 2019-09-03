Елбасы доложили о работе по развитию казахстанской армии

Фото пресс-службы Первого Президента РК
Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев принял министра обороны РК Нурлана Ермекбаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе беседы Елбасы было доложено о проводимой работе по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности частей и соединений Вооруженных Сил.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев был проинформирован о масштабных учениях, проведенных за прошедший период и планируемых до конца текущего года.
Во время встречи особое внимание было уделено результатам работы по сокращению количества руководящих должностей и оптимизации структуры управления.
Первый Президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году Военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обеспечения качественной работы отечественной оборонной промышленности в интересах Министерства обороны.
В свою очередь, Нурлан Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития казахстанской армии. Так, по информации министра обороны в настоящее время продолжается принятие на вооружение современных образцов и систем военной техники, совершенствуется система всестороннего обеспечения Вооруженных Сил, принимаются меры по безопасному хранению боеприпасов.