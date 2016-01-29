Экономика
Елбасы об экономической ситуации: ничего необычного не происходит
Жания Уранкаева
Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев привыкать жить в условиях, когда цена на нефть достигла дна. Об этом он заявил в ходе внеочередного, XVII съезда партии "Нур Отан", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Идет к завершению геоэкономический суперцикл, ничего необычного не происходит. Давайте вспомним историю: Юго-восточный кризис начался в 1997 году, а в 1998 году мир переживал последствия азиатского кризиса. Если мы вспомним, баррель нефти в 1998 году стоил 8,5 доллара. Потом целые десятилетия цена на нефть поднималась и достигла 120 долларов за баррель", – напомнил Нурсултан Назарбаев.

"Нам просто надо вспомнить, что мы уже полгода живем в условиях 30 долларов за баррель, ничего не случилось же. Так что мы преодолеем... Может быть, надо к этому привыкать. Думаю, что это надолго, и, может, и хорошо, что так", – добавил Глава государства.

Как сообщалось ранее, на съезде принимают участие более двух тысяч человек. По итогам мероприятия будет принята новая предвыборная программа партии и утвержден список кандидатов для предстоящих выборов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

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