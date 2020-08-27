Елбасы обсудил с Ашимбаевым план предстоящей работы Сената

Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе встречи были обсуждены итоги региональных поездок депутатов Сената и план работы верхней палаты на предстоящую сессию.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Маулен Ашимбаев обменялись мнениями по вопросам законодательного обеспечения инициатив, направленных на повышение уровня социально-экономического развития страны.