Елбасы ознакомился с планами дальнейшего развития города Туркестан

Также Нурсултану Назарбаеву рассказали о проектах, осуществляемых в рамках исполнения протокольных поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных в августе текущего года.

В рамках рабочей поездки в Туркестан Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву был презентован комплекс "Караван-сарай" и представлена информация по итогам археологических исследований на территории заповедника-музея "Азрет Султан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.Также

Елбасы отметил высокие темпы строительства туристической и городской инфраструктуры.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что принятое им в 2018 году решение о возрождении Туркестана было поддержано народом Казахстана.









"Сегодня мы ознакомились с новыми объектами Туркестана. Они станут новыми достопримечательностями города, точками притяжения горожан и туристов со всего Казахстана и мира. Масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что расположение города, а также его статус в качестве одного из важнейших духовных центров тюркского мира послужат будущей платформой для центрально-азиатской интеграции.



"Мы планировали провести в Туркестане Саммит тюркоязычных стран. В связи с обстановкой в мире он был отложен. Думаю, что если все будет нормально, то мы проведём его к Наурызу", - сказал Елбасы.









В ходе презентации была отмечена необходимость продолжения строительства туристической инфраструктуры и реализации транспортно-логистических проектов.

Елбасы также указал на важность создания комфортной среды для проживания горожан и гостей Туркестана.



"Я уверен, что город будет расти и будет расти его население. Здесь необходимо проводить различные форумы, молодёжные и спортивные мероприятия. Таким образом, нам следует презентовать и показать город всем. Возрождение Туркестана имеет особое значение для нашего народа", - сказал Первый Президент Казахстана.



Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в дальнейшем развитии и процветании города и региона.

