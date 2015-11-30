Елбасы поручил повысить статус антимонопольного комитета

Нурсултан Назарбаев поручил разработать закон, позволяющий повысить статус и усилить деятельность Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Поручаю Правительству выработать конкретные предложения по усилению антимонопольной деятельности. Нам нужен отдельный закон об антимонопольном ведомстве с четкой регламентацией его статуса и порядка. Мы взяли его, где-то "зажмурили" и куда-то запрятали этот орган по просьбе наших министров. И его почти что не видно", – сказал Президент РК.
Глава государства особо подчеркнул, что в стране необходимо устранить искажение рыночных стимулов в виде искусственного регулирования цен, "что мы постоянно делаем".
"Поручаю Правительству продолжить дальнейший переход на рыночное ценообразование во всех секторах экономики. Это очень важно", – отметил Глава Казахстана.
Напомним, сегодня, 30 ноября во Дворце Независимости Нурсултан Назарбаев выступает
с ежегодным Посланием народу Казахстана.