Елбасы посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках Фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля».

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея.