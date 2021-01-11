Елбасы поздравил Nur Otan с победой на выборах





В 00:00 часов состоялся просмотр выпуска новостей с результатами экзит-полла, согласно которому партия " Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ночью Республиканский предвыборный штаб партии "Nur Otan", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.В 00:00 часов состоялся просмотр выпуска новостей с результатами экзит-полла, согласно которому партия "

"Поздравляю с убедительной победой партии "Nur Otan". Предварительные результаты экзит-полла показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие страны с нашей партией. Символично, что выборы состоялись в год 30-летия независимости нашей страны. За это время мы прошли большой путь. Сделано многое. Самое главное – был заложен надежный фундамент для достижения новых масштабных целей", - сказал Елбасы.



Председатель партии "Nur Otan" отметил, что предвыборная кампания и выборы прошли в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса.



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В мире растёт количество заболевших коронавирусом. Всемирный банк прогнозирует значительное падение мировой экономики и рост безработицы. В этой ситуации только консолидированное общество, объединенное вокруг единой политической силы может победить", - продолжил Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что достигнутый сегодня результат – это итог большой и слаженной работы каждого партийца.



"Благодарю каждого за проделанную работу, искренне желаю всего самого доброго. Проведена технологичная и результативная кампания. Мы обновились. В наших рядах появились новые лидеры, имеющие реальный авторитет у населения. Были подготовлены народные программы по развитию каждого района, города, области", - сказал Председатель партии.



Елбасы указал на то, что предвыборная программа партии "Nur Otan" продолжает курс Пяти институциональных реформ, включая поручения, поставленные Главой государства в Послании народу страны.



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Главная цель партии "Nur Otan" – это повышение благосостояния народа и укрепление государственности. В единстве наша сила. Мы вместе преодолеваем трудности на нашем пути и вместе достигаем успехов. Поздравляю всех с сегодняшним успехом нашей партии", - заключил Первый Президент Казахстана.

Nur Otan" набрала 71,97% голосов.