Елбасы провел телефонные разговоры с Сооронбаем Жээнбековым и Шавкатом Мирзиеевым

Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонные разговоры с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе разговора с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили уверенность, что казахстанско-кыргызские отношения и впредь будут развиваться в духе традиционного добрососедства и сотрудничества.
Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
В ходе телефонного разговора с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом и с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений взаимного сотрудничества.