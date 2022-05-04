Фото: amanatpartiasy.kz
Политика , Кадровые назначения
Эльдар Жумагазиев назначен секретарем партии "AMANAT"

Сегодня постановлением председателя партии Ерлана Кошанова секретарем партии «AMANAT» назначен Эльдар Жумагазиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт партии.

Эльдар Тынышбаевич Жумагазиев родился 12 мая 1973 года. Выпускник Атырауского института нефти и газа. В 2007 году окончил Российскую академию государственной службы.

С 1996 по 2002 год работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях. В 2002-2006 годах был начальником отдела департамента внутренней политики Атырауской области. С 2006 по 2011 годы возглавлял медиахолдинг «Атырау-Акпарат». В 2011-2012 годах руководил управлением внутренней политики Атырауской области.

Начиная с 2014 года, занимал разные посты в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», был советником председателя правления, руководителем аппарата, первым заместителем председателя правления.

С ноября 2020 года являлся секретарем партии «ADAL».

 

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