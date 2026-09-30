Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Азиатских играх

Олимпийский чемпион Парижа Елдос Сметов успешно начал выступление на Азиатских играх по дзюдо, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Сали Сабиров

Наш соотечественник выступает в весовой категории до 60 килограммов.

В первой схватке Елдос встретился с Харимом Ли из Южной Кореи. Казахстанский дзюдоист одержал победу иппоном.

Соперник Сметова в четвертьфинале определится позже.

Сметов является чемпионом Олимпийских игр-2024, серебряным призёром Олимпиады-2016 и бронзовым призёром Игр-2020. Также в его активе победы на чемпионате мира и Азиатских играх-2014.