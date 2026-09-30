Елдос Сметов спустя 12 лет вновь завоевал медаль Азиатских игр

Азиада

Сегодня Елдос Сметов завоевал третью медаль Азиатских игр в своей карьере

Фото: Сали Сабиров

На Международной арене Аичи в Японии сборная Казахстана завоевала вторую серебряную медаль XX летних Азиатских игр в дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта

Олимпийский чемпион Парижа и чемпион мира Елдос Сметов в финале XX летних Азиатских игр в весовой категории до 60 кг встретился с представителем страны-хозяйки соревнований Хаято Кондо. В упорной схватке победу одержал японский спортсмен.

Таким образом, сегодня Елдос Сметов завоевал третью медаль Азиатских игр в своей карьере. В 2014 году в Инчхоне он стал чемпионом в весовой категории до 60 кг. Кроме того, в командном турнире среди мужчин он завоевал серебряную медаль.

Сметов является самым успешным казахстанским дзюдоистом в истории летних Азиатских игр. Отметим, в утренней сессии Елдос Сметов в первой схватке досрочно победил серебряного и бронзового призёра Азиатских игр Ли Ха Рима из Южной Кореи.

Затем казахстанский дзюдоист одолел серебряного призёра чемпионата мира Ариунболда Энхтайвана из Монголии.

В полуфинале Сметов оказался сильнее серебряного призёра Олимпиады в Токио и чемпиона Азиатских игр в Ханчжоу Ян Юнвэя из Тайбэя.

Это вторая серебряная медаль сборной Казахстана по дзюдо на этих соревнованиях. Ранее второе место заняла Абиба Абужакынова.

#медаль #Азиада #Елдос Сметов

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