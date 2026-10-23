Electronic Arts закрывает студию BioWare

В мире

Производитель культовых видеоигр проводит масштабную реструктуризацию

Фото: kinonews.ru

Гигант индустрии видеоигр, компания Electronic Arts, объявила о реструктуризации студийного бизнеса. Сообщается, что на первом этапе будет сокращено около трех процентов сотрудников по всему миру. Об этом говорится в служебной записке, которую направили президент и главный директор по студиям Кэм Уэбер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Руководители заявили, что за последние несколько месяцев они внимательно изучили бизнес-среду, меняющиеся принципы работы и то, что "потребуется для лидерства в новую эпоху интерактивных развлечений".

Среди главных изменений - закрытие студии BioWare, которая прекращает существование после того, как EA решила отказаться от разработки новой части игры "Mass Effect". Компания также закроет канадский офис BioWare в Эдмонтоне.

Уэбер и Тинсон подчеркнули, что BioWare - легендарная студия, которая помогла определить жанр ролевых игр, и что это решение далось непросто.

В самой BioWare подтвердили печальную новость, отметив, что более 30 лет студия была "домом для рассказчиков, разработчиков и игроков, которые оживляли их миры". Среди ее проектов "Baldur`s Gate", "Neverwinter Nights", "Star Wars: Knights of the Old Republic", "Dragon Age", "Mass Effect" и "Anthem".

В BioWare отметили, что сейчас главный фокус "на талантливой команде, которая вкладывала душу в игры, и на поддержке друг друга в этот переходный период". Студия поблагодарила игроков за то, что они были самой значимой частью их истории.

#закрытие #студия #видеоигры

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