​Электоральная кампания: оценки экспертов

Как подчеркнул директор КИСИ Ерлан Карин, о необходимости подготовить собственный обширный аналитический доклад по итогам электоральной кампании, не уступающий, а в некоторых аспектах и превосходящий аналогичные отчетные документы миссий международных организаций, речь шла уже не один год. В итоге решение о подготовке доклада было принято экспертами института 20 января, когда был подписан Указ Президента о назначении внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК и очередных выборов в маслихаты всех уровней.

– Тогда же мы запланировали, что презентация аналитического доклада состоится в первые дни после завершения избирательной кампании, – добавил Е. Карин. – Важно, чтобы по горячим следам отечественные эксперты могли высказать свое мнение о прошедших выборах. Так и случилось: после голосования были обнародованы данные экзит-поллов, Центризбирком представил официальные итоги выборов, теперь пришло время экспертам представить свои обоб­щенные данные.

Один из ключевых экспертов, работавших над проектом, – представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в РК, политолог Марат Шибутов отметил ценность доклада, подготовленного под эгидой КИСИ как элемента «информационного суверенитета».

– Раньше наши выборы оценивали внешние наблюдатели, – представители ОБСЕ и других международных организаций, а теперь мы переходим к тому, чтобы анализировать процесс самостоятельно, давать собственные оценки и таким образом представлять свою версию событий, – пояснил он.

Говоря о результатах парламентских выборов, М. Шибутов обратил внимание на то, что в сравнении с выборами 2012 года партия «Нур Отан» значительно прибавила в политическом «весе» (с 80,99% до 82,20% голосов). Также возросло влияние Коммунистической Народной партии Казахстана, ДПК «Ак жол» и НДПП «Ауыл». ОСДП снизила процент (с 1,68% до 1,18%), а партия «Бірлік» в результате проведенного ребрендинга считается новой, и для нее – это первая избирательная кампания.

Проводя более детальный анализ электоральной кампании, эксперт выделил ряд так называемых «факторов успеха».

– Главный фактор – работа в межэлекторальный период, – считает он. – И здесь партии, которые присутствуют в Мажилисе, имеют большие преимущества. У них, благодаря представленности в Парламенте, есть узнаваемые лица, высокий уровень «медийного присутствия», причем не только в части интервью и комментариев, но и в решении вопросов, важных для страны, в политических событиях.

Также, по мнению эксперта, для успеха очень важны продуманный партийный список и активная агитационная кампания, с созданием сети доверенных лиц и участием харизматичных, хорошо подготовленных спикеров. Необходима просчитанная региональная стратегия, особенно это касается малых партий, которым важно выбрать приоритетные регионы и привлечь в них максимальное количество голосов.

Поскольку в аналитическом отчете финальные главы посвящены поствыборному периоду и задачам, которые будут стоять перед новым созывом Мажилиса Парламента, этим вопросам на презентации также уделялось большое внимание.

– Можно, без преувеличения, сказать, что после выборов у Мажилиса будет очень много работы, а график жестким, – заявил аналитик. – Стоит отметить, что сейчас 12 законопроектов, запланированных на 2016 год, уже обсуждаются в Сенате, и еще 26 законов – в плане законопроектных работ Правительства. Среди них два кодекса – «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и «О недропользовании», которые вызовут мощную полемику и потребуют много времени и ресурсов для проработки всех деталей.

В повестке нового созыва Мажилиса будут проекты нормативно-правовых актов, затрагивающих такие направления, как приватизация сельскохозяйственных угодий; создание новой налоговой системы с декларированием доходов для физических лиц; формирование новой системы регулирования недропользования, основанной на австралийской модели, правовое обеспечение еще ряда реформ в различных сферах.

Помимо отмеченных разделов в аналитическом докладе приведен обзор выборного законодательства Казахстана, большая глава посвящена истории выборов в стране, а также ситуации на партийном поле в межэлекторальный период.

– Этот доклад отличает то, что в нем представлен наиболее полный обзор всех аспектов избирательной кампании, приведена вся возможная статистика, – подчеркнул, завершая презентацию, Ерлан Карин. – Также в доклад включен сравнительный анализ этой и всех ранее проведенных в Казахстане электоральных кампаний по выборов депутатов Мажилиса Парламента, обобщен опыт участия всех политических партий страны в выборах, начиная с 1999 года.

Авторы аналитического доклада предполагают, что он станет надежным подспорьем для исследователей, занимающихся изучением внутренней политики Казахстана, для студентов, изучающих политологию и историю нашей страны, а также своеобразным пособием для политических партий, которые смогут учесть все недоработки и применить лучший опыт в следующих электоральных кампаниях.

Полная версия аналитического доклада будет опубликована в начале апреля на казахском, русском и английском языках.