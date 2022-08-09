Электоральное обучение продолжается

Центральная избирательная комиссия провела трехдневный семинар-совещание для председателей территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы.

Основными спикерами рабочих сессий выступили председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, а также члены Центризбиркома Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова, Асылбек Смагулов и Шавхат Утемисов.

Первый день семинара-совещания был посвящен итогам кампании по республиканскому референдуму. Обсуж­дена проведенная комиссия­ми работа по подготовке к референдуму, организации дня голосования, в том числе создания условий для лиц с инвалидностью.

Также был проведен анализ информационного, финансового обеспечения, итогов обучения участников референдума, рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также судебных актов. Представители территориальных избирательных комиссий поделились опытом работы по различным направлениям деятельности в период подготовки и проведения референдума. По итогам первого блока семинара состоялся активный обмен мнениями, и с учетом итогов референдумной кампании теризбиркомам был дан ряд поручений по дальнейшей системной работе избирательных комиссий.

Во второй день участникам семинара был представлен проект изменений и дополнений в выборное законодательство, предложенный Правительством в рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Члены ЦИК РК подробно разъяснили территориальным избирательным комиссиям новеллы законодательства, связанные с введением смешанной избирательной системы при проведении выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, развитием прак­тики выборности акимов, правовым регулированием агитации в социальных сетях, деятельностью нацио­нальных наблюдателей, негосударственным финансированием выборов и иными направлениями по модернизации избирательного процесса. Кроме того, были рассмотрены административные процедурно-процессуальные основы и порядок рассмотрения избирательных споров. По итогам обсуждения территориальным избирательным комиссиям было поручено представить предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства и правоприменительной практики.

Третий день был посвящен обсуждению темы профессио­нализации составов территориальных избирательных комиссий. Директор Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Буканова поделилась планами предстоящей работы по подготовке и обучению участников избирательного процесса на базе центра.

В завершение семинара председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что проделана большая работа, подведены итоги респуб­ликанского референдума, разъяснены ключевые задачи и намечены дальнейшие шаги по реализации конституционно-политических реформ, проводимых в стране, а также дал ряд конкретных поручений.