​Электоральный суверенитет

В Астане с участием Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялась международная конференция «Роль современных технологий на выборах: улучшение стандартов, общественное доверие», посвященная 25-летию избирательной системы Казахстана.

В мероприятии также участвовали председатель ЦИК Берик Имашев, председатель Верховного суда Жакип Асанов, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо, депутаты Парламента, представители государственных органов, руководители избирательных комиссий Турции, Кореи, Индии, Латвии, Литвы, стран СНГ и других государств, международные и казахстанские эксперты.

На конференции состоялось обсуждение актуальных проблем избирательной системы Казах­стана и других стран в условиях глобализации, рассмотрен опыт по использованию современных избирательных технологий, представлены новые формы и механизмы международного сотрудничества в области выборного процесса.

Гульшара Абдыкаликова зачитала присутствующим приветствие Президента РК Нурсултана Назарбаева. В нем подчеркнуто: «С момента обретения независимости наша страна идет путем последовательных реформ, совершенствуя государственное и политическое устройство. Казахстан демонстрирует твердую приверженность высоким международным стандартам в избирательном праве и организации выборов, являясь активным сторонником широкого глобального сотрудничества в этой сфере. Сегодня в электоральном процессе особое место отводится внедрению новых технологий, способствующих повышению прозрачности и подотчетности государственных органов, росту их профессиональных компетенций и общественного доверия к ним».

В своем выступлении руководитель конференции – председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев отметил, что на протяжении четверти века избирательные органы Казахстана обеспечивают реализацию конституционных прав граждан избирать и быть избранными, содействуя развитию демократических институтов страны. И подводя 25-летний итог развития отечественных избирательных практик, особо акцентировал внимание на будущем избирательных сис­тем в условиях глобализации и развития информационных технологий. Какой будет избирательная система Казахстана и других стран еще через 25 лет? Как отразятся глобальные мировые тренды на казалось бы незыблемых основах избирательного права? Какими будут новые международные стандарты? На эти и другие вопросы обратил внимание Берик Имашев в своем докладе.

Он призвал международные организации уже сегодня серьезно задуматься о разработке правовых норм и стандартов по защите электорального суверенитета.

Тревожной тенденцией сегодня стали все чаще высказываемые опасения государств о возможном деструктивном вмешательстве в национальные выборы со стороны других стран. Некоторые эксперты заявляют о том, что выборы сегодня стали инструментом гиб­ридных войн, а поля сражений переместились в социальные сети.

По оценкам специалистов Freedom House, только в прошлом году тактика манипуляции и дезинформации отразилась на выборах в 17 странах мира, сказал Берик Имашев.

По его словам, крупные мировые державы создают специальные киберподразделения для противодействия нарушениям в цифровой среде, а также пересматривают национальные принципы и стандарты, в том числе и выборных процессов.

При этом менее развитые страны, которые не могут себе позво­лить такие дорогостоящие превентивные меры, нуждаются в международной помощи. По мнению Берика Имашева, меж­дународным организациям, в частности ОБСЕ, уже сегодня необходимо серьезно задуматься о разработке международных правовых норм и стандартов по защите электорального суверенитета. Ведь именно ОБСЕ является прообразом системы кооперативной безопасности, предполагающей изменение норм поведения государств как в отношениях друг с другом, так и во внутренней политике.

Таким образом, отметил глава ЦИК РК, сегодня перед эксперт­ным сообществом стоит непрос­тая задача по совершенствованию как норм международного права, так и национального выборного законодательства с учетом всех обозначенных вызовов.

Участники конференции подробно обсудили вопросы использования информационно-коммуникационных технологий на выборах, которые будут определенно являться ключевым трендом электоральной повестки на ближайшие годы.

В рамках конференции также прошла выставка «Историко-­документальные основы формирования и развития выборной системы Казахстана», на которой был продемонстрирован путь формирования и развития избирательных систем на территории страны в различные истори­ческие периоды, начиная с XV века и до настоящего времени.