Электричество подорожает в Караганде с 2015 года

Экономика
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С нового года в Караганде ожидается подорожание электричества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный сайт nv.kz.

"ТОО "Караганда Энергоцентр" доводит до сведения потребителей, что с 1 января 2015 года цена на производство электрической энергии вводится в размере 7,5 тенге – за кВт-ч без учета НДС", – такое объявление опубликовала энергопроизводящая компания, которой принадлежат ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. 

Отмечается, что повышение предусмотрено постановлением Правительства Казахстана "Об утверждении предельных тарифов до 2015 года", которое действует с 2009 года. Вырученные деньги пойдут на реализацию инвестиционной программы компании-монополиста.

В связи с увеличением тарифов у компании-производителя дорожает и электричество у компании "КарагандыЖылуСбыт", которая поставляет электроэнергию потребителям. Вместе с тем пока неизвестна конечная стоимость 1 кВт-ч.

"Уведомляем своих потребителей о предстоящем повышении тарифа на электроэнергию с 1 января 2015 года ориентировочно на 20%. Окончательный тариф будет известен после рассмотрения департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Карагандинской области", – сказано в объявлении компании "КарагандыЖылуСбыт". 

Сейчас в Караганде действуют дифференцированные тарифы по нормам потребления для физических лиц. Тариф для тех, кто использует электрические плиты и "сжигает" до 100 кВт-ч на человека в месяц, составляет 7,65 тенге. Тариф при норме потребления от 100 до 180 кВт-ч – 10,35 тенге. А те потребители, которые в месяц тратят больше 180 кВт-ч на человека, платят по 12,94 тенге. Для карагандинцев, которые не используют электроплиты, тарифы на электроэнергию аналогичные, только норма потребления для них другая. Минимальная составляет 80 кВт-ч, средняя – от 80 до 160 кВт-ч и максимальная – больше 160 кВт-ч на человека в месяц.

Напомним, со следующего года ожидается удорожание электроэнергии и в Костанайской области. ТОО "Костанайский Энергоцентр" планирует повысить среднеотпускной тариф на 16,9%, который в настоящее время составляет 15,69 тенге за 1 киловатт (без НДС). Наряду с этим среднеотпускной тариф для физических лиц – 13,72 тенге за киловатт (без НДС), а для юридических лиц – 17,33 тенге за киловатт (без НДС).

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