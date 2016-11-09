​Электрод набрал ход

Как заверяют руководители предприятия, до конца года на новом производстве, мощность которого составляет две тонны сварочных электродов в смену, планируют выпустить 40 тонн продукции. Благодаря оборудованию, поставленному московской фирмой «Ротэкс» и смонтированному ее специалис­тами, в регионе появилась не только новая, импортозамещающая продукция, но и создано около 30 рабочих мест.

Знакомясь с производством и его возможностями, аким области Булат Бакауов сказал, что главное состоит в том, чтобы коллектив выпускал качественные электроды. С их сбытом исполнительная власть обязательно поможет заводу.

По словам технического директора ТОО «Павлодарский элект­родный завод» Айдара Маш­рапова, новую продукцию уже протестировали не только в Казахстане, но и в России. Потребителями павлодарских электродов в первую очередь могут стать предприятия энергетического и нефтегазового комплексов, машиностроения, металлургии, стройиндустрии и горнодобывающей промышленнос­ти Казахстана.

Следует отметить, что, помимо производства электродов, на заводе занимаются наладкой линии по выпуску жидкого стек­ла, которое является одним из главных компонентов, входящих в состав покрытия этих металлических стержней для ручной сварки.