​​​​​​​Электродвижущая сила

«Электромобилестроение» – есть такой кружок в столичном Дворце школьников. Но он вовсе

не «про модельки», а про самые настоящие средства передвижения, четырехколесные и не совсем.

Развитие познавательного интереса к техническому моделированию, конструированию и черчению; развитие конструкторских способностей, изобретательности и потребности творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умения работать в коллективе, стремления к дос­тижению пос­тавленной цели и самосовершенствованию – так канцелярским языком обозначены задачи обучения. Руководит же процессом вовсе не канцелярист, а практик, пенсионер по возрасту, инженер-строитель по образованию и тракторострои­тель волею судьбы, апологет электрической тяги Акылбек Утегенов.

– Пришел я в 2015 году во Дворец школьников и говорю: вот весь мир переходит на электромобили, а что у вас делается для этого, есть ли кружок соответствующий? Нет, отвечают, не имеется. Но идеей прониклись, дали помещение, в нем сейчас и разговариваем. Так все и началось, – рассказывает педагог.

– Что такое трактор дизель-электрический, или БелАЗ многотонный? Это двигатель внутреннего сгорания, вращающий генератор. Тот вырабатывает ток, приводящий в действие электромотор, который и движет агрегат. Кстати, тепловоз и теплоход устроены так же. Убери первое звено, установи аккумулятор или другой какой источник, и получится электромобиль или электроход. Все очень просто и давным-давно изобретено, – утверждает Акыл­бек Акмагамбетович. Но тут в разговор включается юный (третий класс оканчивает) Арнур Омурзак и начинает доказывать, что без искусственного интеллекта современное электроавто не поедет! Илон Маск в кумирах, конечно!

– Интеллект интеллектом, а вот что такое дифференциал (не математический, механический) хоть знаешь? – спрашиваю. В ответ молодой человек поворачивается к доске и начинает чертить схему.

– Растет молодежь не по дням, не по часам, а по секундам даже, – гордится руководитель. Берет мел и еще один юноша, семиклассник Данил Соломаха. Начинает с Арнуром спорить. Наконец, чертеж совместными усилиями готов.

Но учат детей здесь работать не только головой, но и руками. Вот с паяльником Даниял Бектурганов. Весьма перспективный парень!

Глядя на Данила и Данияла, вспоминает Акылбек Утегенов и другую пару, заграничную. Нес­колько лет назад два болгарина, Мартин и Михаил, живущие в США, задумали «изобрести велосипед», и им это удалось. Точнее, не «бисиклет» новый придумали, а его половинку. Halfbike наз­вали. Суть такова: на раме оставили одно колесо и педальный узел, который венчает колонка с ручками (все это спереди помещается). А сзади на шарнире прикрепили два колесика, расположенных соосно. Ездок перемещается, вращая педали стоя, а поворачивает, наклоняя корпус. «Велокентавр» такой получается. Сама штуковина легкая, изящная и складная. Легко помещается в багажник или в лифт. Но американцы не были бы американцами, если не сделали бы на этом деньги. Есть такая «платформа» у них для «стартаперов», KickStarter называется («пинок», значит). Так вот, собрали начинающие товарищи по этой программе от разных инвесторов целый миллион вместо требуемых 80 000 «зеленых», да и начали свое дело.

Так вот, наши кружковцы тут же применили элементы «промышленного шпионажа», да и сделали себе подобный, выполнив раму из фанеры и листового металла (четырехмиллиметровый стальной лист Акылбек-ата лично «болгаркой» пилил). Покатались, но поняли, что педали электромобилистам крутить негоже, и перевели устройство на электротягу. Вместо педального узла установили площадку для ног, а сзади приладили привод от «сегвея».

К чему это я? Да к тому, что приходится нашим ребятам прояв­лять чудеса изобретательности, проектируя и изготавливая свои электромобили. Свалка в помощь, как говорится. Ведь немало частей переделывается из отслуживших свое узлов велосипедов, автомобилей и другой, часто экзотичес­кой техники. Хороший донор – японские инвалидные коляски. Из трех таких одна машинка получилась. «Бегает» бодро, даже прицеп за собой таскает, зевакам на удивление. А может даже КамАЗ – водовоз тяжеленный – с места сдвинуть (хотят такое достижение в Книгу рекордов подать).

Когда первый электромобильчик сооружали, велело руководство обеспечить остановку машинки в случае опас­ности (дети за рулем!). Для этого придумали установить дешевенький «парктроник» от автомобиля. Он «пикает», когда препятствие близко. Звук улавливает датчик от охранной сигнализации и отключает реле. Стоп, машина! А не к ночи помянутое столичное LRT сподвигло изобретателей электропоезд создать. Локомотив готов уже, осталось только кабину закончить, а вагон в процессе работы находится. Небольшой такой поезд получается: и не модель уже, и внутрь не залезешь. Можно только «оседлать»…

Впрочем, делают и модели тоже. Вот Данил занимается. Все как положено: самодельная рама, электродвигатель управляется контроллером, вращает колеса через дифференциал, актуаторы поворачивают колеса (радиоуправление!). Кстати, семиклассника уже «присмотрели» работодатели будущие…

Казалось бы, все хорошо, да есть одна беда: аккумуляторы. Тут самоделкой не обойдешься! В мире все авто сейчас на литий-ионных носятся (это как в смартфонах наших, только в сотни раз покрупнее и дороже, соответственно). А у кружковцев «первобытные», гелевые свинцово-кислотные на 24 вольта от миниэлектростанции. Да и те уже еле живые. Как тут Норвегию, например, догонишь, где процент электрических авто достиг 90, говорят. Без хорошего «пинка» не догнать! Ау, инвесторы! Акылбек Акмагамбетович надеется. И мечтает о собственном электромобиле…