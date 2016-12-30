Электроэнергетика Казахстана за 25 лет

Ставка на инвестиции
Кризис 90-х годов привел к снижению уровня жизни населения и экономики страны. Данная ситуация продолжалась несколько лет, и это привело к утрате значительного объема располагаемых электрических мощностей в условиях отсутствия инвестиционных вложений в генерацию.
В начале 2000-х годов экономика Казахстана начала расти быстрыми темпами. В результате возник дефицит электрических мощностей. Происходили веерные отключения, ограничения электрической мощности, участился выход из строя генерирующего оборудования и инфраструктуры.
Требовалось срочное вмешательство Правительства в решение сложившихся проблем. Для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли был сделан вынужденный, но в то же время очень ответственный шаг: в 2009 году стартовала программа предельных тарифов – тариф в обмен на инвестиции.
В 1995–1996 годах проведена масштабная приватизация электростанций.
За 7 лет реализации программы предельных тарифов ежегодный объем инвестиций в электроэнергетику увеличился в 5 раз, и на сегодня инвестировано около 1 028 млрд тенге, что позволило модернизировать 5 000 МВт существующих и ввести 3 000 МВт дополнительных электрических мощностей. Это полностью покрыло потребности экономики. Степень износа основного оборудования также была снижена, годовое количество аварийных остановок крупных электростанций страны сократилось с 131 в 2008 году до 39 в 2013-м.Развитие через транзит
По поручению Главы государства в рамках Послания народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» для повышения надежности электроснабжения намечено строительство высоковольтных линий в направлениях Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск и Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы (транзит 500 кВ Север – Восток – Юг). В результате реализации этого проекта ожидается:
– увеличение транзитного потенциала НЭС в направлении Север – Юг Казахстана с 1 350 МВт до 2 100 МВт (прирост 750 МВт), усиление связи Восточной зоны с ЕЭС Казахстана;
– создание условий для электрификации участков железной дороги (Актогай – Мойынты, Актогай – Алматы, Актогай – Достык);
– продолжение развития приграничных территорий и увеличение освоения потенциала возобновляемой энергии (Джунгарские Ворота и др.);
– создание благоприятных условий для развития ГМК Восточно-Казахстанской области (Актогайский ГОК и др.);
– создание новых рабочих мест на период строительства и эксплуатации линии. Так, на период строительства ВЛ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск будут созданы 747 рабочих мест, в период эксплуатации – 32 рабочих места. На период строительства ВЛ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы будут созданы 1 114 рабочих мест, в период эксплуатации – 65 рабочих мест.Экибастузская ГРЭС-1: вчера и сегодня
Энергоблок № 8 введен в эксплуатацию в 2012 году. Акт на приемку из капитального ремонта оборудования энергоблока подписан 31 октября 2012 года.
Энергоблок № 2 был включен в сеть 28 декабря 2014 года. Акт на приемку из восстановительного ремонта оборудования энергоблока подписан 30 декабря 2014 года. Энергоблок в работе.
Энергоблок № 1 – в реализации. На разработанную ПСД стадии «П» получено заключение от РГП «Госэкспертиза». В настоящее время ведется разработка и согласование ПСД стадии «Р» с выдачей рабочей документации.
Идут демонтажные работы котельного и турбинного оборудования. Ведется изготовление и поставка вспомогательного оборудования.Модернизация Шардаринской ГЭС
В мае 2008 года получено заключение РГП «Госэкспертиза» на ТЭО проекта.
В августе 2012 года между АО «Шардаринская ГЭС» и ЕБРР подписано кредитное соглашение.
В декабре 2013 года между АО «Шардаринская ГЭС» и компанией Andritz Hydro GmbH (Германия) подписан ЕРС-контракт.
По проекту поставлено и установлено оборудование мостового крана, ведется поставка оборудования турбин гидрогенераторов.
Завершаются работы по демонтажу гидроагрегата № 2.
26 июня 2015 года получено положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ТЭО проекта.
12 декабря 2015 года выдано положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ТЭО проекта с учетом скорректированной сметной части.
18 декабря 2015 года подписан инвестиционный договор между Министерством энергетики, Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики и АО «Шардаринская ГЭС».
24 мая 2016 года получено положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ПСД проекта.
Введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки, проведен капитальный ремонт трансформаторов, произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ, изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование. Завершены работы по ликвидации правобережного оползня, замене гидравлических систем. Поставлено и установлено оборудование мостового крана, ведется поставка оборудования турбин гидрогенераторов. Ведется монтаж вспомогательного электрического и механического оборудования для гидроагрегата № 2, завершены демонтажные работы на нем.Мойнакская ГЭС
Мойнакская ГЭС – один из проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития, который позволяет обеспечить возросшие объемы энергопотребления в южном регионе Казахстана. Станция построена в Райымбекском районе Алматинской области. Установленная мощность Мойнакской ГЭС – 300 МВт. В состав гидроузла Мойнакской ГЭС на реке Шары входят: Бестюбинское водохранилище, деривационный туннель и контррегулятор. По проекту может производить до 1 027 млн киловатт-часов электроэнергии в год.
Общий объем водохранилища при НПУ – 240 млн кубометров, полезный объем – 200 млн кубометров. В 2012 году МГЭС работала в режиме пусконаладки и опытной эксплуатации.
Стоимость стратегического проекта – 360 млн долларов, из них Банком развития Казахстана было профинансировано 133 млн долларов, Государственным банком развития Китая – 200 млн долларов, остальное финансирование обеспечено акционерами АО «Мойнакская ГЭС».
Мойнакская ГЭС – первая крупная высоконапорная ГЭС (напор 500 м) на всем пространстве СНГ и Азии. Современное технологическое оборудование, используемое на станции, обеспечит максимальную автоматизацию и безаварийность процесса производства электроэнергии. До проведения запуска и комплексного опробования гидроагрегатов № 1 и № 2 был обучен и подготовлен оперативный и эксплуатационный персонал: обучение на однотипной ГЭС Тян Ван Хэй в КНР, стажировка – на Капшагайской ГЭС.
Мойнакская ГЭС введена и принята в эксплуатацию актом Государственной приемочной комиссии в декабре 2012 года.
В декабре 2011-го Президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста по запуску проектов Карты индустриализации «Сильный Казахстан построим вместе!» дал разрешение на запуск первого гидроагрегата Мойнакской ГЭС.
26 мая 2012 года Президент страны Нурсултан Назарбаев посетил Мойнакскую ГЭС и лично произвел запуск гидроагрегата № 2.
Станция в 2013 году выработала электроэнергии в объеме 891,2 млн киловатт-часов. Была обеспечена стабильная работа ГЭС в осенне-зимний период 2013–2014 годов, а также покрытие суточной и недельной неравномерности нагрузки Алматинской энергосистемы.
На сегодня имеются контракты на реализацию электроэнергии с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ТОО «Жетысу Энерготрейд».
АО «Мойнакская ГЭС» работает в штатном режиме, без каких-либо аварийных остановок.