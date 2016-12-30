Статьи
Электроэнергетика Казахстана за 25 лет
Глеб МАЛЫХ
Ставка на инвестиции

Кризис 90-х годов привел к снижению уровня жизни населения и экономики страны. Данная ситуа­ция продолжалась несколько лет, и это привело к утрате значительного объема располагаемых электрических мощностей в условиях отсутствия инвестиционных вложений в генерацию.

В начале 2000-х годов экономика Казахстана начала расти быст­рыми темпами. В результате возник дефицит электрических мощностей. Происходили веерные отключения, ограничения электрической мощности, участился выход из строя генерирующего оборудования и инфраструктуры.

Требовалось срочное вмешательство Правительства в решение сложившихся проблем. Для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли был сделан вынужденный, но в то же время очень ответственный шаг: в 2009 году стартовала программа предельных тарифов – тариф в обмен на инвестиции.

В 1995–1996 годах проведена масштабная приватизация электростанций.

За 7 лет реализации программы предельных тарифов ежегодный объем инвестиций в электро­энергетику увеличился в 5 раз, и на сегодня инвестировано около 1 028 млрд тенге, что позволило модернизировать 5 000 МВт существующих и ввести 3 000 МВт дополнительных электрических мощностей. Это полностью покрыло потребности экономики. Степень износа основного оборудования также была снижена, годовое количество аварийных остановок крупных электростанций страны сократилось с 131 в 2008 году до 39 в 2013-м.

Развитие через транзит

По поручению Главы государства в рамках Послания народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» для повышения надежности электроснабжения намечено строительство высоковольтных линий в направлениях Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск и Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы (транзит 500 кВ Север – Восток – Юг). В результате реализации этого проекта ожидается:

– увеличение транзитного потенциала НЭС в направлении Север – Юг Казахстана с 1 350 МВт до 2 100 МВт (прирост 750 МВт), усиление связи Восточной зоны с ЕЭС Казахстана;

– создание условий для электри­фикации участков железной дороги (Актогай – Мойынты, Актогай – Алматы, Актогай – Достык);

– продолжение развития приграничных территорий и увеличение освоения потенциала возобновляемой энергии (Джунгарские Ворота и др.);

– создание благоприятных условий для развития ГМК Восточно-Казахстанской области (Актогайский ГОК и др.);

– создание новых рабочих мест на период строительства и эксплуатации линии. Так, на период строительства ВЛ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск будут созданы 747 рабочих мест, в период эксплуатации – 32 рабочих места. На период строительства ВЛ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы будут созданы 1 114 рабочих мест, в период эксплуатации – 65 рабочих мест.

Экибастузская ГРЭС-1: вчера и сегодня

Энергоблок № 8 введен в эксплуатацию в 2012 году. Акт на приемку из капитального ремонта оборудования энергоблока подписан 31 октября 2012 года.

Энергоблок № 2 был включен в сеть 28 декабря 2014 года. Акт на приемку из восстановительного ремонта оборудования энергоблока подписан 30 декабря 2014 года. Энергоблок в работе.

Энергоблок № 1 – в реализации. На разработанную ПСД стадии «П» получено заключение от РГП «Гос­экспертиза». В настоящее время ведется разработка и согласование ПСД стадии «Р» с выдачей рабочей документации.

Идут демонтажные работы котельного и турбинного оборудования. Ведется изготовление и поставка вспомогательного оборудования.

5865cc767edc01483066486.jpeg

Модернизация Шардаринской ГЭС

В мае 2008 года получено заключение РГП «Госэкспертиза» на ТЭО проекта.

В августе 2012 года между АО «Шардаринская ГЭС» и ЕБРР подписано кредитное соглашение.

В декабре 2013 года между АО «Шардаринская ГЭС» и компанией Andritz Hydro GmbH (Германия) подписан ЕРС-контракт.

По проекту поставлено и установлено оборудование мостового крана, ведется поставка оборудования турбин гидрогенераторов.

Завершаются работы по демонтажу гидроагрегата № 2.

26 июня 2015 года получено положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ТЭО проекта.

12 декабря 2015 года выдано положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ТЭО проекта с учетом скорректированной сметной части.

18 декабря 2015 года подписан инвестиционный договор между Министерством энергетики, Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики и АО «Шардаринская ГЭС».

24 мая 2016 года получено положительное заключение РГП «Гос­эскпертиза» на ПСД проекта.

Введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки, проведен капитальный ремонт трансформаторов, произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ, изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование. Завершены работы по ликвидации правобережного оползня, замене гидравлических систем. Поставлено и установлено оборудование мостового крана, ведется поставка оборудования турбин гид­рогенераторов. Ведется монтаж вспомогательного электрического и механического оборудования для гидроагрегата № 2, завершены демонтажные работы на нем.

Мойнакская ГЭС

Мойнакская ГЭС – один из проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития, который позволяет обес­печить возросшие объемы энергопотребления в южном регионе Казахстана. Станция построена в Райымбекском районе Алматинской области. Установленная мощность Мойнакской ГЭС – 300 МВт. В состав гидроузла Мойнакской ГЭС на реке Шары входят: Бестюбинское водохранилище, деривационный туннель и контррегулятор. По проекту может производить до 1 027 млн киловатт-часов электроэнергии в год.

Общий объем водохранилища при НПУ – 240 млн кубометров, полезный объем – 200 млн кубомет­ров. В 2012 году МГЭС работала в режиме пусконаладки и опытной эксплуатации.

Стоимость стратегического проекта – 360 млн долларов, из них Банком развития Казахстана было профинансировано 133 млн долларов, Государственным банком развития Китая – 200 млн долларов, остальное финансирование обес­печено акционерами АО «Мойнакская ГЭС».

Мойнакская ГЭС – первая крупная высоконапорная ГЭС (напор 500 м) на всем пространстве СНГ и Азии. Современное технологическое оборудование, используемое на станции, обеспечит максимальную автоматизацию и безаварийность процесса производства электроэнергии. До проведения запуска и комплексного опробования гидроагрегатов № 1 и № 2 был обучен и подготовлен оперативный и эксплуатационный персонал: обучение на однотипной ГЭС Тян Ван Хэй в КНР, стажировка – на Капшагайской ГЭС.

Мойнакская ГЭС введена и принята в эксплуатацию актом Государственной приемочной комиссии в декабре 2012 года.

В декабре 2011-го Президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста по запуску проектов Карты индустриализации «Сильный Казахстан построим вмес­те!» дал разрешение на запуск первого гидроагрегата Мойнакской ГЭС.

26 мая 2012 года Президент страны Нурсултан Назарбаев посетил Мойнакскую ГЭС и лично произвел запуск гидроагрегата № 2.

Станция в 2013 году выработала электроэнергии в объеме 891,2 млн киловатт-часов. Была обеспечена стабильная работа ГЭС в осенне-зимний период 2013–2014 годов, а также покрытие суточной и недельной неравномерности нагрузки Алматинской энергосистемы.

На сегодня имеются контракты на реализацию электроэнергии с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ТОО «Жетысу Энерготрейд».

АО «Мойнакская ГЭС» работает в штатном режиме, без каких-либо аварийных остановок.

Популярное

Все
Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Эпоха Андриасяна
«Домик Петра I» – из Казахстана
Перспективы мегаполиса
Хлеб на столе
Новая «нефть»
Задержали за взятку
Объединяя души и сердца
Казахстан как центр медицинского туризма
По вопросам развития науки
Акцент на аналитику
Реликвии, доступные всем
Разговор с министром
Торжество дипломатии
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Статьи
Перспективы мегаполиса
Статьи
Разговор с министром
Статьи
Хлеб на столе
Статьи
Новая «нефть»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]