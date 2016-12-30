Электроэнергетика Казахстана за 25 лет

Кризис 90-х годов привел к снижению уровня жизни населения и экономики страны. Данная ситуа­ция продолжалась несколько лет, и это привело к утрате значительного объема располагаемых электрических мощностей в условиях отсутствия инвестиционных вложений в генерацию.В начале 2000-х годов экономика Казахстана начала расти быст­рыми темпами. В результате возник дефицит электрических мощностей. Происходили веерные отключения, ограничения электрической мощности, участился выход из строя генерирующего оборудования и инфраструктуры.Требовалось срочное вмешательство Правительства в решение сложившихся проблем. Для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли был сделан вынужденный, но в то же время очень ответственный шаг: в 2009 году стартовала программа предельных тарифов – тариф в обмен на инвестиции.В 1995–1996 годах проведена масштабная приватизация электростанций.За 7 лет реализации программы предельных тарифов ежегодный объем инвестиций в электро­энергетику увеличился в 5 раз, и на сегодня инвестировано около 1 028 млрд тенге, что позволило модернизировать 5 000 МВт существующих и ввести 3 000 МВт дополнительных электрических мощностей. Это полностью покрыло потребности экономики. Степень износа основного оборудования также была снижена, годовое количество аварийных остановок крупных электростанций страны сократилось с 131 в 2008 году до 39 в 2013-м.По поручению Главы государства в рамках Послания народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» для повышения надежности электроснабжения намечено строительство высоковольтных линий в направлениях Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск и Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы (транзит 500 кВ Север – Восток – Юг). В результате реализации этого проекта ожидается:– увеличение транзитного потенциала НЭС в направлении Север – Юг Казахстана с 1 350 МВт до 2 100 МВт (прирост 750 МВт), усиление связи Восточной зоны с ЕЭС Казахстана;– создание условий для электри­фикации участков железной дороги (Актогай – Мойынты, Актогай – Алматы, Актогай – Достык);– продолжение развития приграничных территорий и увеличение освоения потенциала возобновляемой энергии (Джунгарские Ворота и др.);– создание благоприятных условий для развития ГМК Восточно-Казахстанской области (Актогайский ГОК и др.);– создание новых рабочих мест на период строительства и эксплуатации линии. Так, на период строительства ВЛ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск будут созданы 747 рабочих мест, в период эксплуатации – 32 рабочих места. На период строительства ВЛ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы будут созданы 1 114 рабочих мест, в период эксплуатации – 65 рабочих мест.Энергоблок № 8 введен в эксплуатацию в 2012 году. Акт на приемку из капитального ремонта оборудования энергоблока подписан 31 октября 2012 года.Энергоблок № 2 был включен в сеть 28 декабря 2014 года. Акт на приемку из восстановительного ремонта оборудования энергоблока подписан 30 декабря 2014 года. Энергоблок в работе.Энергоблок № 1 – в реализации. На разработанную ПСД стадии «П» получено заключение от РГП «Гос­экспертиза». В настоящее время ведется разработка и согласование ПСД стадии «Р» с выдачей рабочей документации.Идут демонтажные работы котельного и турбинного оборудования. Ведется изготовление и поставка вспомогательного оборудования.В мае 2008 года получено заключение РГП «Госэкспертиза» на ТЭО проекта.В августе 2012 года между АО «Шардаринская ГЭС» и ЕБРР подписано кредитное соглашение.В декабре 2013 года между АО «Шардаринская ГЭС» и компанией Andritz Hydro GmbH (Германия) подписан ЕРС-контракт.По проекту поставлено и установлено оборудование мостового крана, ведется поставка оборудования турбин гидрогенераторов.Завершаются работы по демонтажу гидроагрегата № 2.26 июня 2015 года получено положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ТЭО проекта.12 декабря 2015 года выдано положительное заключение РГП «Госэскпертиза» на ТЭО проекта с учетом скорректированной сметной части.18 декабря 2015 года подписан инвестиционный договор между Министерством энергетики, Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики и АО «Шардаринская ГЭС».24 мая 2016 года получено положительное заключение РГП «Гос­эскпертиза» на ПСД проекта.Введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки, проведен капитальный ремонт трансформаторов, произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ, изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование. Завершены работы по ликвидации правобережного оползня, замене гидравлических систем. Поставлено и установлено оборудование мостового крана, ведется поставка оборудования турбин гид­рогенераторов. Ведется монтаж вспомогательного электрического и механического оборудования для гидроагрегата № 2, завершены демонтажные работы на нем.Мойнакская ГЭС – один из проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития, который позволяет обес­печить возросшие объемы энергопотребления в южном регионе Казахстана. Станция построена в Райымбекском районе Алматинской области. Установленная мощность Мойнакской ГЭС – 300 МВт. В состав гидроузла Мойнакской ГЭС на реке Шары входят: Бестюбинское водохранилище, деривационный туннель и контррегулятор. По проекту может производить до 1 027 млн киловатт-часов электроэнергии в год.Общий объем водохранилища при НПУ – 240 млн кубометров, полезный объем – 200 млн кубомет­ров. В 2012 году МГЭС работала в режиме пусконаладки и опытной эксплуатации.Стоимость стратегического проекта – 360 млн долларов, из них Банком развития Казахстана было профинансировано 133 млн долларов, Государственным банком развития Китая – 200 млн долларов, остальное финансирование обес­печено акционерами АО «Мойнакская ГЭС».Мойнакская ГЭС – первая крупная высоконапорная ГЭС (напор 500 м) на всем пространстве СНГ и Азии. Современное технологическое оборудование, используемое на станции, обеспечит максимальную автоматизацию и безаварийность процесса производства электроэнергии. До проведения запуска и комплексного опробования гидроагрегатов № 1 и № 2 был обучен и подготовлен оперативный и эксплуатационный персонал: обучение на однотипной ГЭС Тян Ван Хэй в КНР, стажировка – на Капшагайской ГЭС.Мойнакская ГЭС введена и принята в эксплуатацию актом Государственной приемочной комиссии в декабре 2012 года.В декабре 2011-го Президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста по запуску проектов Карты индустриализации «Сильный Казахстан построим вмес­те!» дал разрешение на запуск первого гидроагрегата Мойнакской ГЭС.26 мая 2012 года Президент страны Нурсултан Назарбаев посетил Мойнакскую ГЭС и лично произвел запуск гидроагрегата № 2.Станция в 2013 году выработала электроэнергии в объеме 891,2 млн киловатт-часов. Была обеспечена стабильная работа ГЭС в осенне-зимний период 2013–2014 годов, а также покрытие суточной и недельной неравномерности нагрузки Алматинской энергосистемы.На сегодня имеются контракты на реализацию электроэнергии с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ТОО «Жетысу Энерготрейд».АО «Мойнакская ГЭС» работает в штатном режиме, без каких-либо аварийных остановок.