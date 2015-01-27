Электроэнергетика – сегодня и завтра

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Досжан НУРГАЛИЕВ
По итогам 2014 года в Казахстане доля генерирующих источников, работающих на угле, по-прежнему остается высокой – 73,1% от общего объема выработки электрической и теп­ловой энергии. Генерирующие мощности на газе составляют 18,2%, гидроэлектростанции (без малых ГЭС) – 8,1%, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включая малые ГЭС – 0,6 %.
Как известно, в соответствии с Концепцией по переходу к «зеленой» экономике к 2020 году в республике планируется увеличение доли производства электроэнергии за счет ВИЭ до 3%, к 2030-му – до 10%, к 2050-му – до 50%, с учетом предполагаемых к строительству атомных электростанций.
В 2014 году потребление электроэнергии составило 91,6 млрд. кВт-ч, или 102,2% по сравнению с предыдущим годом, выработка электроэнергии – 93,9 млрд. кВт-ч, или 102,1%. Импорт электроэнергии составил 644,2 млн. кВт-ч, экспорт – 2 918,5 млн. кВт-ч.
Как отметил министр энергетики Владимир Школьник, сегодня на балансе AO «KEGOC» находится 297 линий электропередачи напряжением от 35 до 1 150 кВ, общая протяженность которых составляет 24,4 тыс. км. Производство электроэнергии осуществляется в республике за счет 76 электростанций, совокупная установленная мощность которых составляет порядка 20 591,5 МВт. Распределением электроэнергии в Казахстане занимаются 20 региональных электросетевых компаний и 150 малых передающих предприятий. Снабжение электроэнергией потребителей осуществляется 180 организациями в соответствии с законодательными механизмами.
Электроэнергетика – одна из емких сфер, с точки зрения занятости населения и кадровой специфики. Сегодня в этой отрасли задействовано свыше 114 тыс. человек. Прогнозная потребность в кадрах для реализации проектов энергетической отрасли составляет 6,5 тыс. человек.
Казахстан – одно из первых государств на постсоветском пространстве, осуществивших переход от вертикально-интегрированной государственной монополии к конкурентному рынку. В 1995–1996 годах проведена масштабная приватизация электростанций. За период с 1997 по 2003 год был создан оптовый рынок электрической энергии. Введение предельных тарифов дало электростанциям возможность планировать на перспективу до 2015 года капиталоемкие работы по восстановлению ресурсов, развитию мощностей, исходя из финансовых возможностей, а также с привлечением крупных банковских займов.
– За 6 лет реализации программы предельных тарифов ежегодный объем инвестиций в электроэнергетику увеличился в 5 раз, что позволило модернизировать 5 000 мегаватт существующих и ввести 1 700 мегаватт дополнительных электрических мощностей. Эти меры позволили полностью покрыть потребности в электроэнергии. К концу 2015 года совокупный объем введенных дополнительных мощностей достигнет 3 300 мегаватт. При этом планируемый объем инвестиций в 2015 году составит 178 миллиардов тенге, – сообщил глава ведомства.
В июне 2014 года была принята Концепция развития топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, согласно которой в структуре производства электроэнергии угольные электростанции останутся базовой составляющей генерации нашей страны. Их доля в общем объеме выработки к 2030 году составит 55% по сравнению с 74% в данный период.
В соответствии с Концепцией ТЭК устойчивое функционирование отрасли планируется обеспечить за счет совершенствования рынка электрической энергии и мощности. Рынок электрической мощности, который в соответствии с Законом «Об электроэнергетике» вводится с 2016 года, призван решить проблему привлечения инвестиций в отрасль.
– При этом действующие в настоящее время предельные тарифы на электроэнергию просто-напросто будут разделены на две части. Инвестиционная составляющая тарифа будет подобна абонентской плате за телефон и привязана к подключенной мощности, а себестоимость производства электроэнергии станет аналогом платы за междугородние телефонные разговоры, – пояснил суть этой политики Владимир Школьник.
В итоге население будет платить «специальную» абонентскую (фиксированную) плату, называемую «услуга по поддержанию в готовности электрической мощности» и переменную плату – за непосредственно потребленную электроэнергию, которая призвана покрывать себестоимость потребленной энергии.
В настоящее время увеличивается возможность экспорта электроэнергии из Казахстана. Как известно, в рамках Евразийского экономического союза предполагается формирование общего электроэнергетического рынка с 2019 года. Для этих целей будет принята Концепция, позволяющая обеспечить беспрепятственный доступ к сетям для осуществления межгосударственной передачи в пределах технической возможности всем участникам электрорынка при условии приоритетного использования электроэнергии для обеспечения внутренних потребностей государств-членов ЕЭП.
– Меры, которые принимаются ведомством в сфере увеличения генерирующих мощностей, сокращения потерь при транспортировке и в других направлениях в целом создают предпосылки для увеличения экспортного потенциала отрасли в рамках единого экономического пространства, – министр.
В итоге заседания вице-спикер палаты Сергей Дьяченко подчеркнул, что в целом за последние годы отечественная энергетика достаточно надежно смогла покрыть потребности страны в тепловой и электрической энергии. Вместе с тем с учетом поручений Главы государства изложенных в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее», перед министерством стоят новые задачи, решение которых станет залогом выхода отрасли на качественно новый уровень развития.

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