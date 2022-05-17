Электроэнергия будет обходиться дороже жителям Алматы

Пилотный проект поэтапного сокращения дифференциации тарифов на электроэнергию презентован в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

16 мая председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, председатель правления АО «КОРЭМ» Кайрат Рахимов, и.о. заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айгуль Буркуталина, руководитель управления электроэнергетики Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Кенжеболат Кошекбаев провели встречу в Алматы с представителями ассоциаций, общественных организаций, экспертами и другими заинтересованными участниками рынка реализации электроэнергии для презентации и обсуждения пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию. Запуск проекта ожидается во втором полугодии 2022 года.

По данным, презентованным Сериком Жумангариным, сегодня тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране малый и средний бизнес переплачивает 31 млрд тенге ежегодно.

«В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена программа поэтапного сокращения и отмены дифференциации тарифов в течение нескольких лет. На прошедшем 2 марта 2022 года совещании у Президента страны по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в 3 регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, – информировал Серик Жумангарин. – Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций, и каждая из них обслуживает отдельно взятый регион. В силу этого потребитель сейчас привязан к одному поставщику услуг. В то время как сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде. Кроме этих 36 в Казахстане работают порядка 180 альтернативных ЭСО, в каждом регионе их не менее 5. Дифференциация тарифов по группам – одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены. За счет дифференциации происходит скрытое субсидирование – кто больше тратит энергии, тот получает больше субсидий. Не соблюдается главный принцип социальной поддержки – ее адресность».

Как отметил Кенжеболат Кошекбаев, в результате дифференциации создалась проблема оттока потребителей юридических лиц у регулируемых энергоснабжающих организаций, что также влияет на уровень тарифа для конечного потребителя. Поэтапная отмена дифференциации предусматривает сокращение затрат бюджета по платежам на услуги электроснабжения, что позволит свободные средства направить адресно нуждающимся слоям населения.

Для возможности выбора энергоснабжающей организации, по словам Кайрата Рахимова, в режиме онлайн со стороны АО «КОРЭМ» сегодня разрабатывается автоматизированная система.

В рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты за электроэнергию увеличится в среднем на 200-300 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство. Более того, адресатам жилищной помощи не нужно будет тратить много усилий для ее получения: по данным Айгуль Буркуталиной, для упрощения оказания госуслуги по начислению жилищной помощи планируется ее автоматизация с использованием цифровой карты семьи и дальнейшей ее интеграции с ИС «Е-шанырак».

Мухит Азирбаев сообщил, что акимат сегодня рассчитывает объемы адресной социальной помощи и число жителей Алматы, кто в ней нуждается.

«Помощь будет адресная, понятная и направлена тем, кто в ней нуждается», – подчеркнул он.

Тема встречи вызвала живое обсуждение и много вопросов со стороны приглашенных участников. По итогам встречи было решено в рамках действующей при акимате Алматы рабочей группы по тарифу на электроэнергию рассмотреть механизмы и все детали реализации пилотного проекта для выработки совместных предложений.