Электроэнергия подорожала за год на 6,2% в Казахстане

За год электроэнергия в Казахстане в среднем подорожала на 64 тенге, что составляет 6,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аналитическую службу Ranking.kz.Электроэнергия подорожала в 15 регионах. Самый высокий годовой рост тарифов отмечен в Жезказгане – на 37%, до 1 456 тенге. Дороже всего электроэнергия обходится жителям Алматы – 1 621 тенге за 100 кВт-ч. Далее в рейтинге Костанай и Кызылорда – 1 537 и 1 502 тенге, соответственно.Самая дешевая электроэнергия в Актау, Атырау и Уральске. Базовый тариф в Актау составляет 538 тенге, что ниже среднереспубликанского показателя в 2 раза.Снижение цен зафиксировано только в Актобе. По сравнению с прошлым годом цены упали на 2%.