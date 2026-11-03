Электромонтер доказал в суде отсутствие своей вины в несчастном случае на производстве

Суд

Карагандинский областной суд признал необоснованным возложение 30% вины на электромонтера, получившего тяжкий вред здоровью при ликвидации аварии на линии электропередачи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Электромонтер в составе бригады проводил аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи. В результате подачи напряжения на линию произошел несчастный случай, вследствие которого работник получил тяжкий вред здоровью и впоследствии ему была установлена I группа инвалидности.

Комиссия по специальному расследованию установила 70% вины работодателя и 30% вины работника. Не согласившись с выводами комиссии, пострадавший обратился в суд, указав, что необходимые меры безопасности были соблюдены, а обеспечение безопасных условий труда являлось обязанностью работодателя.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, усмотрев в действиях работника грубую неосторожность. Однако апелляционная инстанция установила, что бригада была допущена к работам, а заземляющее устройство установлено после проверки отсутствия напряжения.

Суд отметил, что ответственность за организацию и безопасное проведение работ возлагается на уполномоченных лиц работодателя. При этом комиссия не доказала наличие грубой неосторожности в действиях электромонтера и причинной связи между его действиями и наступившими последствиями.

Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел вследствие ненадлежащей организации работодателем безопасных условий труда, в том числе непринятия мер по исключению подачи напряжения во время проведения работ.

В результате Карагандинский областной суд удовлетворил иск и исключил из акта специального расследования вывод о 30% вине работника. Судебный акт вступил в законную силу.

 

#суд #Карагандинская область #электромонтер

Популярное

Все
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира по видам борьбы
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
«Сладкая парочка» – Аксу и Коксу
Дом, который рождается в цехе
Хлеборобы повторили высокий результат
Электромонтер доказал в суде отсутствие своей вины в несчастном случае на производстве
Как сделать журналистику увлекательной
Без стеснения в выражениях
В Шымкенте с начала года родились 213 пар близнецов и четыре тройни
Продать нельзя оставить
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Токаев посетит Турцию с официальным визитом
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Президент подписал кадровые распоряжения
Новые технологии для фермеров
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
Казахстанцев призвали воспользоваться праздничными скидками Republic Day и Bereke Fest
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

Подельник Бокаева полностью признает вину и готов дать пока…
Началось очередное судебное заседание по делу Бокаева. Заче…
Создавал искусственные скандалы и распространял фейки – гос…
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]