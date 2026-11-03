Электромонтер доказал в суде отсутствие своей вины в несчастном случае на производстве

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Электромонтер в составе бригады проводил аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи. В результате подачи напряжения на линию произошел несчастный случай, вследствие которого работник получил тяжкий вред здоровью и впоследствии ему была установлена I группа инвалидности.



Комиссия по специальному расследованию установила 70% вины работодателя и 30% вины работника. Не согласившись с выводами комиссии, пострадавший обратился в суд, указав, что необходимые меры безопасности были соблюдены, а обеспечение безопасных условий труда являлось обязанностью работодателя.



Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, усмотрев в действиях работника грубую неосторожность. Однако апелляционная инстанция установила, что бригада была допущена к работам, а заземляющее устройство установлено после проверки отсутствия напряжения.



Суд отметил, что ответственность за организацию и безопасное проведение работ возлагается на уполномоченных лиц работодателя. При этом комиссия не доказала наличие грубой неосторожности в действиях электромонтера и причинной связи между его действиями и наступившими последствиями.



Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел вследствие ненадлежащей организации работодателем безопасных условий труда, в том числе непринятия мер по исключению подачи напряжения во время проведения работ.



В результате Карагандинский областной суд удовлетворил иск и исключил из акта специального расследования вывод о 30% вине работника. Судебный акт вступил в законную силу.



