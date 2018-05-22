Электронная биржа труда позволит найти работу независимо от региона проживания — Абаев
Жанат Тукпиев
Расширение возможностей для трудоустройства и улучшение качества по подбору персонала обеспечит реализация электронной биржи труда. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"За счет портала электронной биржи труда специалисты могут найти работу независимо от региона проживания. Например, врачи которые в течении полутора лет искали работу в Семее - устроились на работу в городе Петропавловске, потому что не хватает данных специалистов. Подобным образом трудоустроились безработные граждане из разных регионов", — сказал Абаев.
Еще один проект – создание условий для оказания услуг социально уязвимым слоям населения.
"Будет разработано единое хранилище социальных статусов граждан, что поможет качественно и своевременно оказывать им помощь", — отметил Абаев.
Кроме того, министр отметил, что будут разработаны профили работника и создана единая база по учету и ведению трудовых договоров.
"За счет оцифровки трудовых книжек сократится использование бумажных носителей и будет обеспечена сохранность данных. В дальнейшем электронные трудовые договора будут способствовать для назначения пенсий и пособий, в которых требуются подтверждения трудового стажа", — заключил Абаев.