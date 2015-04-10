Электронная этика

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Банки Казахстана, как свидетельствуют их ежегодные отчеты, публикуемые в печати, уверенно развиваются вместе с национальной экономикой. А значит, получают немалые прибыли и способны расходовать серьезные средства на создание комфортных условий для клиентов. В стране растет сеть банкоматов, увеличивается число расчетно-кассовых центров, удлиняется время работы. И во всех этих центрах установлены удобные системы электронных очередей. Они решают ряд довольно актуальных проблем, связанных в первую очередь с сокращением времени в очередях. Действительно, как бы ни был привлекателен офис, как бы стильно ни было оформлено помещение – все может оказаться напрасным, если при входе толпятся люди, ожидающие, когда же их обслужат.
Но электронные очереди рождают другую проблему, уже в этической плос­кости, когда человек не всегда видит, сколько времени ему придется провес­ти в ожидании. Для организаций, в том числе банков, такой момент, безусловно, выгоден, ведь будь это живая очередь, клиент «на глазок» оценил бы толпу и ушел. В общем, с такой этической проблемой мне пришлось не так давно столкнуться лицом к лицу, когда пришла в небольшой филиал одного из алматинских банков. Электроника любезно выдала талончик с указанием очереди и количества ожидающих такой же услуги. Передо мной, как значилось в билете, было всего три посетителя. Не ожидая подвоха, стала ждать. Прошло 10 минут, затем 20, 30…
Прождав более получаса, стала внимательно наблюдать за обслуживанием других посетителей. Те из них, которые пришли со мной, давно ушли. Уже обслужили даже тех, кто пришел гораздо позже меня! Но мой номер никак не хотел зажигаться на табло. Не выдержав, подошла к дежурной по операционному залу. Ведь система электронной очереди должна распределять поток людей по приоритету времени получения талона, в то время как со мной происходило все наоборот! Работник банка лишь развела руками, предлагая все-таки дождаться, когда умная электроника вспомнит обо мне.
Умная и, судя по всему, дорогостоящая система вспомнила обо мне лишь спустя 55 минут. И, о чудо, мой номер загорелся на табло. К этому времени зал был пуст, а у меня пропало всякое желание обслуживаться в этом банке. Даже несмотря на то, что все в нем было напичкано современным оборудованием. Как выяснилось позже, электроника попросту дала сбой. С ней, как и с любой машиной, такое может происходить, и нередко. В «моем» филиале сбой, оказывается, произошел тоже не в первый раз.
В этой ситуации удивило, скорее, другое. А именно – равнодушие менеджеров, которые, судя по всему, не заинтересованы в укреплении имиджа своего банка. А иначе почему не устранили неполадки сразу после первой поломки? И здесь не частный случай, так как успех каждой компании «работает» на имидж всей страны. Тем более когда этот успех зарождается в результате кропотливого труда не только их организаторов, но и государства, выделяющего солидные средства в поддержку развития банковской системы...

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