Как сообщила пресс-служба ВС РК, главным достижением сотрудничества стал запуск механизма Single Sign-On (SSO), который подразумевает единую авторизацию между названными информационными системами.
Руководитель департамента по обеспечению дея­тельности судов ВС РК И. Испанов отметил, что в минувшем году в судах был внедрен информационный сервис «Судебный кабинет», через который уже подано более 105 тыс. электронных заявлений, из них свыше 85 тыс. исковых. Вместе с тем подача электронных заявлений также осуществлялась с 2011 года на веб-портале «электронного правительства», но в минимальной функциональности.
«Технология SSO обеспечит более комфортное использование электронных услуг и избавит пользователей от необходимости многократного ввода данных своей учетной записи», – отметил председатель правления АО «НИТ» Р. Енсебаев.

