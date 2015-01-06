Электронная интеграция 633 Ольга ЛЬВОВА

Как сообщила пресс-служба ВС РК, главным достижением сотрудничества стал запуск механизма Single Sign-On (SSO), который подразумевает единую авторизацию между названными информационными системами.

Руководитель департамента по обеспечению дея­тельности судов ВС РК И. Испанов отметил, что в минувшем году в судах был внедрен информационный сервис «Судебный кабинет», через который уже подано более 105 тыс. электронных заявлений, из них свыше 85 тыс. исковых. Вместе с тем подача электронных заявлений также осуществлялась с 2011 года на веб-портале «электронного правительства», но в минимальной функциональности.

«Технология SSO обеспечит более комфортное использование электронных услуг и избавит пользователей от необходимости многократного ввода данных своей учетной записи», – отметил председатель правления АО «НИТ» Р. Енсебаев.



