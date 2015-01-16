Электронная регистратура

Как разъяснили в облздраве, применение электронной системы, например, в записи пациентов на прием к специалисту или участковому врачу, должно избавить больных от долгих ожиданий приема. Решено ввести для населения «Электронную регистратуру», внедрением которой и заняты приглашенные разработчики – авторы компьютерной программы для первичной медико-санитарной помощи. В рамках проекта «Поликлиника без очередей» в Карагандинской области с электронными инструментами начнут работать в нынешнем году четыре поликлиники в Темиртау и Караганде. Пациентам не придется дозваниваться или специально приходить, чтобы записаться на прием к специалисту. Все это можно сделать, не выходя из дома и даже в пути из транспорта при наличии телефона и интернет-связи. Такой принцип удобен и пациенту, и врачу, который видит в режиме реального времени нагрузку, заранее готовит необходимые к приему документы, что существенно сэкономит время в работе, разгрузит регистратуру. Словом, нажатием одной кнопки в выборе функции разрешится сразу масса проблем в организации дня и у медиков, и у населения.
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