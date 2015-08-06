Электронное правительство – для граждан Статьи 1775 Беседовал Досжан НУРГАЛИЕВ

Но время не стоит на месте, и сегодня электронное правительство Казахстана находится на этапе перехода к «умному правительству», элементы которого – мобильные технологии и прозрачность. О содержании этой работы мы говорили с председателем правления АО "Национальные информационные технологии" Русланом ЕНСЕБАЕВЫМ.



– Руслан Сатбекович, какие услуги для компаний и населения в целом предоставляются сегодня электронным правительством в Казахстане и какие виды услуг наиболее востребованы в этом формате обслуживания?



– Сегодня пользователям электронного правительства Казахстана доступно более 700 услуг и сервисов, в числе которых 86 лицений, 435 разрешительных докумен­тов, а также 215 услуг и сервисов портала электронного правительства. В настоящий период на портале зарегистрировано более 4 миллионов человек. За 9 лет его функционирования граждане получили более 100 миллионов услуг. Только за первое полугодие 2015 года оказано более 19 миллионов услуг.



В числе самых популярных услуг портала – получение адресной справки, справки о недвижимости, о судимости, данные о штрафах, а также справки о пенсионных отчислениях. Например, только адресную справку за этот год получили почти 11 миллионов раз, а за весь период существования этой услуги ею воспользовались почти 50 миллионов раз. И это понятно, ведь адресная справка сегодня востребована во многих случаях жизни – при приеме на работу, оформлении ребенка в школу или детский сад, получении водительских прав, оформлении кредита в банке и других обстоятельствах. Как вы помните, раньше за адресной справкой людям приходилось идти в адресное бюро, простаивать там в больших очередях или ожидать несколько дней кряду при обращении в ЦОН. Многие платили деньги, чтобы ускоренно получить справку о недвижимости. Сейчас за этими документами никуда не надо ходить. Через портал e-gov их можно получить за считанные минуты, не выходя из дома.



То же самое и с услугами для юридических лиц. Если раньше начинающий предприниматель должен был собрать кипу документов, побегать по инстанциям, согласовывая наименование своей компании, зарегистрироваться в органах юстиции, встать на налоговый и статистический учет, потратив на это уйму времени, то сейчас в электронном виде вся эта процедура занимает не более 15 минут, и не требует от бизнесмена никаких бумажных документов. Такая услуга, согласно методике Организации Объединенных Наций, относится к услугам трансформационного этапа. Согласно этой методике, наличие трасформационных услуг считается высшим уровнем развития е-правительства. Каждые два года ООН оценивает уровень развития электронного правительства, и по результатам 2014 года Казахстан занял 28-е место в мире. Мы себе ставим цели и далее повышать свои позиции в этом рейтинге.



– Поясните для несведущих, в чем состоит суть этой трансформации?



– Трансформация – это когда происходит кардинальная оптимизация процессов. Исключается необходимость подавать одни и те же данные в государственные органы для получения различных услуг. Услуги, относящиеся к одной жизненной ситуации, объединяются в единую комплексную услугу, для получения которой достаточно направить один запрос.



В перспективе даже не нужно будет направлять никакие запросы. Так называемое "умное правительство" (следующий этап развития электронного правительства) будет само отслеживать жизненные ситуации и выполнять необходимые процессы в автоматическом режиме.

Мы продолжаем работу по улучшению услуг для бизнеса. Совместно с Национальным банком прорабатывается вопрос открытия банковских счетов в электронном виде на портале электронного правительства. Этот процесс станет частью комплексной услуги регистрации компании.



Трансформация также предполагает исключение многих услуг как таковых. К примеру, та же адресная справка. Адресная справка – это не самоцель. Гражданину нужно, к примеру, устроить ребенка в школу. Справка же нужна госоргану, чтобы убедиться, что ребенок прописан по тому или иному адресу. Но ведь это проблемы госоргана, а не человека. Так вот, в ближайшем будущем мы планируем вообще исключить требование различных справок. К примеру, только на днях мы совместно с ЖССБ реализовали такую возможность. Для получения кредита в этом банке, теперь не нужно предъявлять бумажные справки.



Важным шагом на пути к "умному правительству" является использование мобильных технологий. В случае с ЖССБ с помощью SMS-сервисов и одноразовых паролей гражданин может подтвердить банку свое согласие на получение необходимых сведений из баз данных. Такая возможность появилась благодаря совместной работе министерств юстиции, внутренних дел, инвестиций и развития.

Уже сегодня для пользователей операционных систем iOS и Android доступно новое мобильное приложение e-gov.kz, посредством которого можно получить более 50 самых популярных услуг портала е-правительства. Для граждан, пользующихся мобильными телефонами старых моделей, релизованы SMS-услуги. Например, узнать срок действия техосмотра автомобиля или очереди на жилье можно, отправив SMS на короткий номер 414.



Примечательно, что АО "Национальные информационные технологии" недавно представило информацию об использовании так называемых "открытых данных" для эффективной работы населения, предпринимателей, государственных органов.



– Что это такое и какую информацию можно отнести к открытым данным?



– Сегодня мы с вами живем в информационном обществе. Каждый день обмениваемся огромными потоками информации – по почте, телефону, WhatsApp. Порой в нашем телефоне хранятся файлы пятилетней давности, о которых мы даже не вспоминаем. Такие же данные собирают госорганы в процессе своей ежедневной работы. Но, к сожалению, это большое количество полезной для населения информации пылится на полках, в папках, не принося никакой пользы обществу и государству.



Наша задача – собрать их, сгруппировать, привести в необходимый машиночитаемый формат и повторно использовать во благо общества. Такие данные мы называем открытыми.



– Чем же они могут быть полезными обществу?



– Открытые данные могут использоваться в самых разных целях: от составления аналитических отчетов до создания мобильных приложений.



К примеру, на недавно прошедшем в Алматы HackDay приняло участие свыше 1 500 студентов, школьников, разработчиков. Основная идея мероприятия – собрать начинающих программистов, разработчиков ПО и других специалистов сферы информационных технологий вместе для того, чтобы они могли объединиться в группы вокруг своих идей и реализовать их. Так вот, на этом мероприятии, один студент за одну ночь разработал мобильное приложение "Безопасная школа". Он, использовав сведения портала открытых данных, наложил друг на друга список школ (это данные управления образования) и криминальную статистику из прокуратуры. В результате с помощью приложения каждый родитель может выбрать для своего ребенка школу, находящуюся рядом, а еще определить уровень безопасности этого района.



– Приоритеты, преследуемые "открытым правительством", являются сегодня актуальными с точки зрения реализации 100 шагов, обозначенных Главой государства, цель которых – приближение к стандартам ОЭСР в плане демократизации процессов госуправления. Но готовы ли сегодня институты управления к работе в режиме интерактивной открытости?



– Мы налаживаем конструктивный диалог бизнеса с государственными органами. Провели ряд "круглых столов", где представители различных секторов бизнеса рассказали о своих потребностях в информации от гос­органов. Многие госорганы уже начали с нами сотрудничать по подготовке и раскрытию данных. Проводится большая работа в части законодательства, где определяются перечни данных и обязательства государственных органов по обеспечению публикации на портале открытых данных.



– Немного расскажите о самом портале...



– В настоящее время портал открытых данных состоит из двух частей. Первая – это сами наборы данных, вторая часть – это магазин приложений, как Appstore или Playmarket. Важно отметить, что наборы данных это не таблицы в Excel или Word, они предоставляются в машиночитаемом формате, то есть в формате, позволяющем встраивать эти данные в любые создаваемые программные продукты, в том числе мобильные приложения.



Также на портале открытых данных существует возможность доступа к функционалу систем государственных органов с помощью так называемого API-интерфейса.



На сегодня есть доступ к сведениям "Адресного регистра" и "Единой нормативно-справочной информации". Данные этих систем доступны, например, для поиска по РКА (регистрационный код адреса), проверки наименования улицы, поиска ближайшего ЦОНа или аптеки и так далее. Планируется подключение к порталу подобных сервисов с других систем госорганов, при условии, что данные не являются конфиденциальными или персональными.



– Можете ли привести другие успешные примеры использования открытых данных?



– В мировой практике открытые данные позволяют компаниям лучше организовывать свою деятельность и даже получать прибыль. Например, фермеры США, используя детальные данные об урожайности за последние 60 лет, качестве почвы, метеорологические наблюдения и прочую информацию, успешно ведут бизнес, благодаря принятию более качественных операционных и финансовых решений на основе этой информации.



– В сентябре прошлого года, выступая на открытии нового парламентского сезона, Глава государства поручил расширить функции е-правительства и продолжить работу по упрощению процедур оказания госуслуг населению и бизнесу. Какие меры принимаются для выполнения данных поручений?



– Электронное правительство Казахстана не стоит на месте и постоянно развивается. Мы создали портал, запустили услуги, и тогда даже не думали, что в 2015 году их уже можно будет получать через SMS.



Новый тренд в развитии отношений государства с гражданами – это проактивное взаимодействие, клиентоориентированные отношения. Мы организовали многоканальный доступ к электронным услугам. Граждане могут получать государственные услуги в ЦОНах, на портале электронного правительства, через мобильные устройства, получать консультации в едином контакт-центре 1414. На базе этой инфраструктуры необходимо создать единую базу, своего рода CRM-систему государства. Благодаря этому, проанализировав все данные, государство само будет предлагать или подсказывать гражданину, какие услуги ему необходимо получить. К примеру, у человека родился ребенок, государство, узнав об этом, сразу подскажет ему, как получить свидетельство о рождении ребенка, какие документы понадобятся для назначения пособия ребенку и как поставить ребенка в очередь в детский сад. Ведь многие не знают, как быть, начинают обращаться в разные госорганы, когда сталкиваются с таким вопросом.



Все это позволит нам эффективно реализовать идею Главы государства "Правительство для граждан".



