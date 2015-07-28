Электронное правосудие – модернизации реальный результат

Практическая реализация этой задачи находится на постоянном контроле Верховного суда. Следует отметить, что и раньше суды были оснащены разнообразными системами аудио- и видеофиксации (АВФ), однако они обладали ограниченными возможностями из-за того, что не было централизованной базы данных. Отсутствие функционала дистанционного отправления правосудия не удовлетворяло современные запросы судопроизводства.Участники судебных заседаний, получая копии АВФ, сталкивались с тем, что видеозаписи были неполными и плохого качества, звук искажался. Эти обстоятельства вызывали недовольство и негативно сказывались на имидже судебной системы.В 2013 году департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде провел детальный анализ систем АВФ, установленных в судах республики. По его результатам решено перейти на новую систему фиксации судебных заседаний. Параллельно изучался опыт России, Украины, Беларуси, ряда европейских стран, для того чтобы полностью автоматизировать процесс, создать удобное автоматизированное рабочее место секретаря, добиться неизменности и сохранности записи, эффективно использовать АВФ для дистанционного отправления правосудия.В прошлом году закуплена новая система АВФ. Она установлена в 555 залах судебных заседаний, модернизировано программное обеспечение 128 систем АВФ. На сегодня оснащенность залов новой сис­темой АВФ по республике составляет порядка 55%. При этом суды городов Астаны и Алматы оснащены на 100%. В текущем году планируется дополнительно оснастить сис­темой АВФ 372 зала судебного заседания в местных судах и достичь 77% оснащенности новой системой по республике.В рамках проекта внедрения АВФ будет развиваться и проведение дистанционных судебных заседаний посредством видеоконференц-связи со следственными изоляторами, исправительными, медицинскими учреждениями, с районными и областными центрами страны. Это позволит рассматривать уголовные дела без этапирования подсудимых, находящихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы. Новации позволят экономить бюджетные средства и исключать непредвиденные риски. Следует отметить, что активное использование видеоконференц-связи зависит напрямую от согласованных действий со структурными под­разделениями МВД РК.Преимущества системы АВФ очевидны. Во-первых, аудио-, видеофиксация судебных процессов в реальном времени дисциплинирует всех участников: судью, гособвинителей, адвокатов, а также стороны. Во-вторых, при возникновении спорных моментов, не разрешенных в ходе процесса и вызвавших неудовлетворенность, обе стороны могут обратиться к электронной записи, чтобы убедиться в своей правоте или неправоте. В-третьих, система АВФ служит своего рода страховкой для судей и других лиц, осуществляющих свои служебные полномочия на процессе, в случае преднамеренного оговора или похожих ситуаций. И, наконец, фиксация судебного процесса минимизирует непроцессуальные контакты, а это одна из мер антикоррупционной политики судебной системы. Одним словом, внедрение АВФ упростит процесс отправления правосудия, позволит оптимизировать и автоматизировать судопроизводство и экономить бюджетные средства. Будут исключены территориальные и организационные барьеры в отправлении правосудия, соответственно, повысится и международный рейтинг республики.Важно отметить и то, что Верховным судом принимаются организационно-технические меры, исключающие приостановку записи и редактирование материалов аудио-, видеофиксации судьей. Кроме того, материалы записи АВФ подтверждаются электронно-цифровой подписью судьи, рассматривающего дело. Все эти меры позволят обеспечить неизменность и сохранность данных. Немаловажно и то, что для обеспечения информацион­ной безопасности системы будет проводиться ее аттестация на соответствие требованиям и стандартам информационной безопасности, действующим на территории нашей страны. Для надлежащего функционирования системы АВФ предлагается внести изменения в законодательство, касающиеся запрета на использование мобильных устройств при аудио-, видеофиксации судебного разбирательства, за исключением случаев, предусмотренных законом.Еще одно преимущество сис­темы АВФ реализуется в специа­лизированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Астаны. Особенность его в том, что ребенок во время процесса находится в комнате наедине с психологом, а не в зале судебного заседания. Беседа психолога с подростком транслируется в зал судебного заседания. Участники заседания посредствам онлайн-сервиса «Судебный кабинет» могут скачивать записи АВФ. Оперативно просмотреть ход судебного разбирательства можно и по мобильной версии данного сервиса.Внедрение АВФ судебных процессов – наглядный результат отвечающего вызовам времени правосудия, основанного на верховенстве закона. Мобильного, прозрачного, доступного. По данным Единой автоматизированной информационно-аналитической системы судебных органов РК (ЕИАИС СО РК), за первое полугодие нынешнего года с применением АВФ рассмотрено 73,4% уголовных и 56,7% гражданских дел. Сравнительный анализ применения аудио-, видеофиксации во втором квартале этого года показал, что число случаев применения АВФ по сравнению с первым кварталом нынешнего года увеличилось на 9%.Для постоянного мониторинга использования и функционирования систем АВФ департаментом разработан функционал, позволяющий формировать отчетность по новой системе. Здесь учитывается своевременность проведения судебного заседания, применение и мониторинг репликации системы АВФ. Проводится работа по интеграции системы АВФ с другими системами. Уже сейчас она имеет централизованную систему хранения данных и интегрирована с ЕИАИС СО РК и информационной системой "Төрелік" в части отправки спис­ка слушания дел и получения из системы АВФ электронного протокола, записи аудио-, видеофиксации.Для подтверждения отсутствия сторон и переназначения дела на примере суда города Астаны предлагается, вне зависимости от явки участников процесса на судебное заседание, использовать систему АВФ по каждому судебному заседанию в назначенное по графику время. Ожидается, что эта система будет дисциплинировать участников процесса, обеспечит своевременность начала заседания, минимизирует непроцессуальные контакты. Все это в конечном итоге позитивно скажется на имидже судебной системы и на повышении качества отправления правосудия и его прозрачности.