Электронной коммерции – зеленый свет

Налоговые преференции, прописанные в Кодексе, призваны стимулировать бизнесменов к переходу на продажи через Всемирную паутину. О том, что сегодня представляет собой электронная торговля и какие льготы предостав­лены интернет-коммерсантам, рассказывает вице-министр финансов Канат Баедилов.

– Канат Ескендирович, электронная торговля в Казахстане постепенно набирает обороты. Почему государство проявило интерес именно к этому виду предпринимательства?

– Стремительное развитие технологий за последние 10 лет позво­лило торговым сетям весьма органично интегрироваться в интернет-пространство. А это, в свою очередь, колоссальный потенциал для всех участников процесса торговли – и для продавцов, и для покупателей. Ведь современные интернет-магазины позволяют максимально расширить покупательские возможнос­ти и повысить покупательскую активность населения.

Именно в интернет-магазинах можно одновременно получить полнейшую информацию об огромном количестве товаров, не затрачивая сил и средств выбрать подходящий, совершить покупку одним кликом, экономя тем самым драгоценное время.

Для страны, по территории которой проходил Великий шелковый путь, оставаться в стороне от мировой интернет-торговли непозволительно. Для Казахстана электронная торговля – это вызов современности, новая ступень в развитии, возможность войти в число самых развитых государств мира, достичь более высокого уровня на международной арене.

Поэтому развитие электронной торговли является сегодня одним из приоритетных направлений дея­тельности государства. Именно на это обратил внимание в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства, поручив налоговым органам проработать соответствующие вопросы налогообложения. А налоговые стимулы, как вы знаете, являются одними из самых действенных мер для развития любого направления в бизнесе.

– Как именно новый Налоговый кодекс может стимулировать предпринимателей, ведущих торговлю через Интернет? Ведь еще несколько лет назад говорилось, что многие продавцы, продвигающие свои товары виртуально, являются частью «теневой экономики».

– Все, что работает вне фискального поля, – это теневая экономика. Но сегодня Министерство финансов переходит к новой модели взаимоотношений с налого­плательщиками. Требования времени таковы, что налоговые органы должны выступать скорее в роли консультантов, нежели в роли карающих контролеров.

Наша задача – предоставить предпринимателю всю необходимую информацию, создать максимальные удобства для работы в рамках закона. В этой связи в последнее время государство активно стимулирует развитие безналичных форм расчета. С одной стороны, это позволяет предпринимателям получать законную прибыль, оставаясь в поле зрения государства, и иметь возможность быть участником международного торгового рынка. С другой стороны, именно безналичный расчет позволяет снизить уровень теневых оборотов.

Исходя из этого, новым Налоговым кодексом с 1 января 2018 года предусмотрены налоговые льготы предпринимателям, осуществляющим свою деятельность через интернет-магазин или интернет-площадку. В частности, юридические лица освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога, индивидуальные предприниматели – от индивидуального подоходного налога.

– То есть бизнесмены, ведущие торговлю через Интернет, будут полностью освобождены от этих видов налогов?

– Совершенно верно. Но при соблюдении трех обязательных условий. Во-первых, расчет за товары должен производиться безналичным способом. Во-вторых, договор с покупателем должен быть заключен в онлайн-режиме. И в-третьих, у предпринимателя обязательно должна быть собственная служба доставки либо заключен договор с лицом, которое занимается перевозкой, пересылкой, доставкой товара. Тем самым мы даем возможность бизнесу легально работать через интернет-площадки, но при этом защищаем интересы покупателей, если вдруг продавец предоставит им товар, не соответствующий заявленному на сайте.

И наконец, самое важное для интернет-продавцов. Освобожде­ние от этого вида налога возможно только в случае, если доходы бизнеса от осуществления электронной торговли с физическими лицами будут составлять не менее 90% от совокупного годового дохода хозяйствующего субъекта.

Здесь необходимо также отметить, что новым Налоговым кодексом предусмотрено снижение ставки индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, которые работают в специальном налоговом режиме на основе патента. Если налогоплательщик работает в сфере торговли, используя при этом безналичный расчет, то ставка подоходного налога будет снижена в два раза, с 2 до 1%.

– Нужно ли предпринимателю, осуществляющему электронную торговлю, вставать на специальный учет, чтобы получить льготы?

– Для начала лицу необходимо встать на регистрационный учет в качестве ИП либо ЮЛ, затем – направить в органы государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве налогоплательщика, осущест­вляющего такой вид деятельности, как электронная торговля товарами.

После регистрации предпринимателя на портале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) он должен самостоятельно выбрать форму представления отчетности. А вот информация о совершенной оплате за товар будет предоставляться непосредственно банками или иными финансовыми организациями.

Что касается сведений по перевозке и доставке товаров, то они могут быть предоставлены соответствующим субъектом по запросу Комитета государст­венных доходов.

– Каков порядок подачи уведомления о начале деятельности в сфере электронной торговли?

– Сегодня уведомление можно подать в управление государственных доходов по месту жительства индивидуального предпринимателя либо по мес­ту регистрации юридического лица. В последующем появится возможность подачи уведомления в электронном виде через государственную базу данных «е-лицензирование».

– Можно предположить, что часть электронной торговли все-таки может остаться в «тени». Как налоговые службы намерены отрабатывать этот вопрос?

– Наша задача, как я уже говорил, помочь бизнесу действовать в законном поле. Поэтому основной акцент мы делаем на разъяснительной работе. Если же предприниматель продолжит нарушать закон и уклоняться от уплаты налогов, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК.

– Еще один важный вопрос: если гражданин Казахстана покупает товар в иностранном интернет-магазине, должен ли он платить налог?

– Все зависит от того, в каких целях куплен товар: если в личных целях, то регистрироваться в качестве предпринимателя и платить налог покупатель не должен. Если импортный товар приобретен в коммерческих целях, то есть для дальнейшей пере­продажи и извлечения дохода, то у покупателя возникает налоговое обязательство по уплате индивидуального подоходного налога с дохода от продажи.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к казахстанцам, которые покупают товары в Интернете: уважаемые соотечественники, вы имеете возможность в любой момент зайти на портал Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) и проверить наличие того или иного интернет-продавца в спис­ке легально работающих. Давайте вместе, сообща будем строить цивилизованный и законный рынок интернет-торговли, тем самым приближая нашу страну к числу самых развитых в мире.