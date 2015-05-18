Электронную систему оплаты внедрят в школьных столовых Астаны

Общество
1048
Айнур Курамысова
В 2015 году в школьных столовых столицы внедрят электронную систему оплаты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на председателя правления АО "Astana Innovations" Альтаира Уызбаева.

"В этом году мы хотим внедрить электронные столовые в школах. Это механизм, когда ученик не носит в школу денежные средства. Карточкой, которую мы внедряем, он сможет расплатиться в столовой", – сказал Уызбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.  

Кроме этого, по его словам, у родителей появится возможность запрограммировать предпочтительные для их ребенка продукты питания.

"Кассир, увидя, что ребенок выбрал пирожок с чаем, что вызывает у него аллергию, и родители указали, что этот продукт неприемлем для него, продажа этого продукта будет заблокирована. Таким образом можно будет охватить не только образовательный процесс, но и социальные аспекты", – отметил глава компании.

Помимо этого, сообщил Уызбаев, будет внедряться и система контроля за обучением. Школьные дневники заменят на электронные.

"Конечно же, никаким смарт-сервисом невозможно заменить самого учителя, но цель этого проекта заключается в том, чтобы значительно облегчить жизнь как учителей, так и учеников", – подчеркнул Уызбаев.

