Электронные больничные будут внедрены в Казахстане
Лаура Тусупбекова
В январе в трех областях Казахстана – Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской – начато внедрение безбумажного здравоохранения, в том числе внедрение электронных больничных. Об этом в Мажилисе в ходе правительственного часа сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Кazpravda.kz.
"В январе в трех областях Казахстана – Акмолинской, Костанайской и ЗКО – начато внедрение безбумажного здравоохранения, также идет поэтапный отказ от безбумажных форм", – сказал глава Минздрава.
По его словам, к концу первого квартала через портал "электронного правительства" будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях.
Также глава Минздрава сообщил, что в феврале будет внедрен сервис СМС-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывов о них для оценки качества предоставленных услуг и оценки получения бесплатных лекарственных средств.
Кроме того, в июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной платформы и электронного паспорта здоровья.
"Совместно с акиматами до конца года планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами", – сказал Елжан Биртанов.