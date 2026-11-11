В Восточно-Казахстанской области за чистотой и порядком следят более девяти тысяч уличных камер.

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Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, каждую неделю электронные дозорные выявляют по 70–80 нарушений, в основном в общественных местах. В городах под административные штрафы попадают за брошенные окурки, семечки и распитие спиртного на детских площадках или парковых скамейках. В селах – за отправленные за забор навоз, золу, мусор, траву. Всего с начала года с помощью видеонаблюдения сотрудники выявили почти 23,5 тыс. нарушений.

В областном центре еще действуют 300 устройств с системой интеллектуального распознавания лиц. Как подчеркнули в департаменте, цифровизация позволяет быстрее получать информацию, точнее определять место происшествия и эффективнее организовывать работу сотрудников.