Электронные направления в детсады Астаны начнут выдавать в апреле

С 10 апреля в Астане начнут выдавать электронные направления в государственные детские сады, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
До 1 апреля родителям необходимо:
1) получить электронно-цифровую подпись (для этого нужно обратиться в ЦОН);
2) осуществить регистрацию в подсистеме www.e.astana.kz
с помощью электронно-цифровой подписи заявителя (вход в личный кабинет);
3) в личном кабинете заявителя указать или откорректировать имеющиеся контактные данные (электронная почта, номер мобильного телефона, фактический адрес проживания для определения ближайшего детского сада). Контактные данные необходимы для осуществления оповещения (сообщение, уведомление) о том, что ваша очередь подошла.
Направления будут выдаваться согласно очередности в действующие детские сады на имеющиеся свободные места. Всего для распределения по городу 6310 свободных мест.
Продвижение в очереди будет доступно на сайте "Электронный акимат"
. В то же время на портале с 2017 года государственные детсады размещают информацию о наличии свободных мест. Ранее данная информация поступала в управление образования.
Разъяснения по нововведениям с 10 апреля можно будет получить в школе № 61 по ул. Карталинская с понедельника по пятницу, с 10 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Здесь же рабочая группа с 27 марта по 7 апреля будет распределять места в детские сады для льготных категорий граждан. К ним относятся: дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети из многодетных семей; дети военнослужащих; дети сотрудников специальных государственных органов, в том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы. В этой связи родителям до 27 марта нужно сдать в управление образования (ул. Бейбітшілік, 11, в кабинет № 718, с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 – 14:30, в рабочие дни) соответствующие документы.
"Если номер вашей очереди не подошел, по достижении ребенком возраста трех лет вы можете получить место в частный детский сад с государственным заказом; четырех лет – в мини-центр. Вся информация о наличии свободных мест размещена в подсистеме e.astana.kz", – уточнили в акимате.
Ранее управление образования столицы сообщило адреса
частных мини-центров, в которых размещен госзаказ.