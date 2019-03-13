Электронные платежи и геолокация: охотничья отрасль будет оцифрована в Казахстане

Управляющий партнер группы компаний "Ranking", "Energyprom" и "Finprom" Михаил Корнет рассказал журналистам на совещании Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар", как будет производиться цифровизация охотничьей отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы хотим реализовать в охотничьей отрасли транзакционную платформу для того, чтобы объединить всех участников в деле организации охоты на территории Казахстана", – сказал он, отметив, что искать место для охоты через знакомых – это уже "вчерашний день".
По его словам, на базе платформы планируется создать сервис геолокации, оцифровать территории охотничьих хозяйств.
"Мы хотим внедрить систему электронных платежей с банками-партнерами для того, чтобы можно было прямо с телефона оплачивать и приобретать электронную путевку, чтобы спокойно охотиться. Мы хотим создать аналитические платформы, которые позволят участникам рынка собирать бизнес-аналитику для планирования деятельности и привлечения инвестиций. Потому что сейчас невозможно получить адекватные данные, сами охотпользователи не видят раельного спроса", – продолжил Михаил Корнет.
Он также отметил, что в настоящее время существует множество барьеров для привлечения иностранцев, которые с удовольствием приезжают в Казахстан на охоту.
"Мы просто хотим внедрить современные технологии в этот сектор, привлечь для цифровизации этой отрасли частные инвестиции и сделать проект, который глобально сократит транзакционные издержки всех участников, который повысит производительность отрасли, а также будет стимулировать спрос и продвижения охоты в Казахстане. Возможно, потребуются в дальнейшем и законодательные изменения, внедрение электронного документооборота. В принципе все эти технологии есть", – заключил он, отметив, что проект будет реализован не менее чем через 1,5 года.