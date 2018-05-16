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«Электронные поля» дадут всходы
Жубаныш Байгуринов
В регионе создаются электронные карты, которые позволяют точно определять границы пастбищ, сенокосных угодий, пашен, залежных земель, паров, зяби. Для чего это делается? По словам руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области Кусаина Сарсембая, такая система даст возможность нуждающимся в финансовых средствах производителям сельхозпродукции получать необходимую господдержку на проведение весенне-полевых работ через электронный портал Minagro.kz.