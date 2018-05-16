​«Электронные поля» дадут всходы

В регионе создаются электронные карты, которые позволяют точно определять границы пастбищ, сенокосных угодий, пашен, залежных земель, паров, зяби. Для чего это делается? По словам руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области Кусаина Сарсембая, такая система даст возможность нуждающимся в финансовых средствах производителям сельхозпродукции получать необходимую господдержку на проведение весенне-полевых работ через электронный портал Minagro.kz.

На вышеуказанном сайте размещаются карты полей в электронном формате. Для их обработки можно будет получить денежную поддержку через дочерние финансовые институты АО «КазАгро», предварительно зарегистрировавшись и создав виртуальный личный кабинет. Благо средства для агрокредитования предусмотрены в дос­таточном объеме.

Только по программе «Кен дала» на область через АО «Аграрная кредитная корпорация» до ноября текущего года под гарантии банков второго уровня выделено 236 млн тенге с процентной ставкой до 6%. А по программе «Агробизнес» – 1 136,3 млн тенге, из них 973,8 млн – через кредитные товарищества, а 162,5 млн – нап­рямую. Причем кредиты до одного года субсидируются до 7%.

Соответствующие средства заложены и по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В частности, по линии Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдаются кредиты до 18 млн тенге под 6% годовых до 7 лет.

Выгодность и упрощенность работы с получением льготного кредита при наличии собственного электронного портала осознают ныне многие. Во всяком случае, в канун сева из имею­щихся по области 666,5 тыс. га пашни оцифровано уже больше половины, и эта работа продолжается.

Нынче посевная площадь по области увеличена на 15%, что в сравнении с прошлым годом больше на 98,1 тыс. гектаров. В общей сложности будет засея­но свыше 750 тыс. га, из них лишь под зерновые отведено 442,1 тыс. Расширены площади и под масличные, кормовые, овоще-бахчевые культуры.

Чтобы упростить получение льготного кредита, фермеры кооперируются. К примеру, в селе Калиновка Кобдинского района сельскохозяйственный производственный кооператив «Бимаш» объединил 22 личных подсобных хозяйства. Переход мелких КХ к более крупному производству позволил им закупить специальную технику через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и открыть откормочную площадку на 120 голов крупного рогатого скота и 300 голов овец.

Продукцию кооператив ныне продает на коммунальном рынке «Табыс» в Актобе и поставляет мясоперерабатывающим предприятиям. Кстати, объединение подсобных хозяйств позволило кооперативу расширить и свои посевы.

Как отметили в профильном управлении, увеличение посевной площади позволит не только повысить экспортный потенциал региона, но и обеспечить собственным сырьем новые предприятия, которые будут специализироваться на переработке, в том числе – мас­личных культур.

К одним из таких относится строящийся в Хромтауском районе завод по выпуску растительного масла. Его ввод ожидается в сентябре текущего года. Главное отличие предприятия в том, что здесь предусмотрен свой сушильный цех. Ранее в области подобной технологической линии не было, и собранный урожай масличных приходилось отправлять для сушки в другие регионы. Теперь же весь процесс переработки будет осуществляться на месте.

Сушка на заводе рассчитана как на подсолнух, так и софлор, лен и другие виды сырья. С учетом этого площадь под масличные ныне возрастет в области почти до 50 тыс. гектаров.

В текущем году увеличена площадь и орошаемых земель – до 30 тыс. га. Причем ряд хозяйств вводит их в оборот дополнительно, за счет собственных средств. Для восстановления и реконструкции орошаемых земель на площади 8,3 тыс. га в текущем году выделены средства также по линии Европейского банка развития и реконструкции. Уже определены подрядчики, ведутся работы совместно с хозяйствами. Проекты, по словам Кусаина Сарсембая, будут осуществлены в пяти районах с охватом свыше 30 хозяйств.

Так, к имеющимся 300 га орошаемой площади в ТОО «АкТеп», что в Алгинском райо­не, дополнительно намерены ввести в оборот еще 700 га. Также на этих участках находят свое внедрение новые технологии. Вот и в селе Петропавловка тот же «АкТеп» работает над крупным проектом капельного орошения для выращивания соч­ных кормов, картофеля.

Закуплена техника, из Голландии получен элитный сорт картофеля. Строится овощехранилище на 6 тыс. тонн, которое будет введено в эксплуатацию к лету. Все поливные работы будут вестись с помощью современной цифровой техники, которая даст возможность автоматически, с учетом погодных условий и влажности почвы регулировать объем подачи воды.

Подобными системами орошения в области обладают пока 2 крупных сельскохозяйственных ТОО – «АкТеп» и «Айс».

Запас семян в регионе также предусмотрели заранее. По утвержденной структуре посевных площадей при плановой потребности семян зерновых в количестве 44,2 тыс. тонн в наличии имеется 47 тыс. По результатам проверки филиала АО «КазАгрЭкс» 96,1% из них отнесены к I–II классу. Из общего объема засыпанных семян 5,1 тыс. тонн – элитные, 21,9 тыс. – 1-й репродукции.

В пик весеннего сева в целом по области будет задействовано свыше 6 тыс. тракторов различной модификации, 83 посевных комплекса. Немалая часть техники обновлена благодаря специальной инвестиционной программе через АО «КазАгроФинанс». Оно передает технику в лизинг под 14,5%, из них 7% субсидируется, и аграриям остается выплачивать лишь 7,5%.

Кроме того, хозяйства при приобретении новой техники по инвестиционной программе получают субсидии до 50% от ее стоимости.

Руководитель областного управления сельского хозяйства уверен, что с ГСМ вопрос также решен положительно. Региону по линии Минсельхоза выделено 8 800 тонн дизельного топлива, что полностью обеспечит потребности земледельцев. Причем отпускная стоимость солярки составляет 149 тенге за литр, то есть она удешевлена на 16 тенге (11%).

Словом, как утверждают специалисты, в области в настоящее время имеются все возможнос­ти для проведения весенне-полевых работ качественно и в оптимальные сроки. В случае благоприятных погодных условий земледельцы рассчитывают получить хороший урожай и увеличить объем экспорта зерна. По крайней мере, в прошлом году регионом было экспортировано его более 120 тыс. тонн.