Общество
Электронные сигареты гораздо опаснее обычных – ученые
Исследования ученого Дэвида Тикетта из Университета Бирмингема полностью опровергли результаты изучения общественного здравоохранения Англии. В 2015 году в результате исследований британские медики рассказали об отсутствии вреда от электронных сигарет, однако новые исследования доказывают, что электронные сигареты вредят здоровью сильнее табачных изделий, передает Life.ru.

Тикетт выяснил, что при частом курении во время разогревания ваты, пропитанной ароматической жидкостью, в легкие и ткани других органов начинают попадать пузырьки с канцерогенными химическими веществами и смолами. Ученые выяснили, что эти химические вещества могут вызвать тяжелые хронические заболевания легких, включая хроническую обструктивную болезнь легких, что может привести к инвалидности и развитию онкологических заболеваний.

Исследователи отмечают, что бросать курить нужно с помощью других средств – терапевтических пластырей, никотиносодержащих конфет или других медицинских препаратов. Альтернативные средства для курения, по словам ученых, принесут больше вреда, чем пользы.

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