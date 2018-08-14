Электронные сигареты гораздо опаснее обычных – ученые

Тикетт выяснил, что при частом курении во время разогревания ваты, пропитанной ароматической жидкостью, в легкие и ткани других органов начинают попадать пузырьки с канцерогенными химическими веществами и смолами. Ученые выяснили, что эти химические вещества могут вызвать тяжелые хронические заболевания легких, включая хроническую обструктивную болезнь легких, что может привести к инвалидности и развитию онкологических заболеваний.



Исследователи отмечают, что бросать курить нужно с помощью других средств – терапевтических пластырей, никотиносодержащих конфет или других медицинских препаратов. Альтернативные средства для курения, по словам ученых, принесут больше вреда, чем пользы.

